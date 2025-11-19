Torcida poziva na projekciju filma “260 dana” – sav prihod ide u humanitarne svrhe

Klub navijača Hajduka – KNH Torcida pozvao je sve svoje članove, navijače Bijelih te građane Splita na humanitarnu projekciju filma “260 dana”, koja će se održati u četvrtak, 20. studenoga, u dvorani Lora s početkom u 20 sati.

Ulaznice po cijeni od 10 eura bit će u prodaji u četvrtak, od 14 do 18:30 sati u prostorijama Kluba navijača. Broj ulaznica je ograničen, a eventualno preostale karte moći će se kupiti ispred dvorane Lora od 19 sati pa sve do početka projekcije.

Cjelokupan prihod od prodaje ulaznica bit će doniran u humanitarne svrhe.

Iz Torcide napominju kako film nije dobio nikakvu financijsku potporu države, Ministarstva kulture ni HAVC-a, iako se radi o istinitom i potresnom svjedočanstvu o novijoj hrvatskoj povijesti i stradanjima civilnog stanovništva.

Film “260 dana” temeljen je na istoimenom romanu koji opisuje stvarnu priču Marijana Gubine. Prikazuje život desetogodišnjeg dječaka i njegove obitelji čiji miran svakodnevni život u Dalju biva naglo prekinut izbijanjem Domovinskog rata. Obitelj, suočena s ratnim razaranjima, prolazi kroz duboku tragediju i izdaju od strane svojih dotadašnjih prijatelja i susjeda. Film donosi snažno i emotivno svjedočanstvo o patnji, snazi i preživljavanju u najtežim okolnostima.

Torcida poziva sve građane da svojim dolaskom podrže projekciju i doprinesu humanitarnoj akciji.