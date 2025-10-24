Torcida podigla transparent Blagi Zadri i Andriji Matijašu Pauku

Nogometaši Gorice i Hajduka otvorili su 11. kolo SuperSport HNL-a utakmicom u Velikoj Gorici. Splićani poslije 44 minute dvoboja vode 1:0 golom Zvonimira Šarlije na asistenciju Šimuna Hrgovića.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Torcida je na današnjem dvoboju podigla transparent u čast dvojici heroja Domovinskog rata, Blagi Zadri i Andriji Matijašu Pauku. "Vi ste zapalili iskru, a mi čuvamo plamen slobode", pisalo je uz njihova imena, prenosi Index.

General Blago Zadro je prije 30 godina, 16. listopada 1991. godine, u blizini Trpinjske ceste u Vukovaru ubijen, vodeći svoje suborce u akciju. Postao je jedna od najpoštovanijih ikona hrvatskog rata za neovisnost zbog svoje uloge u obrani Vukovara, ali i zbog svoje velike karizme. General Andrija Matijaš Pauk ubijen je u sukobu sa srpskim snagama na ulazu u Mrkonjić Grad, u BiH, 9. listopada 1995. godine.