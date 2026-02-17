Torcida Biberon se zahvalila Duji Bajrušoviću

MNK Torcida Biberon zahvalila se Duji Bajrušoviću na suradnji i doprinosu klubu tijekom njegova mandata na klupi prve momčadi, objavio je splitski futsal klub.

U klupskom priopćenju navode kako je Bajrušović momčad preuzeo u "izazovnom trenutku" te da je posao odradio "profesionalno, odgovorno i predano". Ističu i da je u radu s igračima i klupom, kako na parketu tako i izvan njega, davao maksimum, oslanjajući se na iskustvo, energiju i odnos prema svlačionici.

Iako se, kako navode, sportski putovi razilaze prije završetka sezone, iz Torcide Biberon poručuju da prema Bajrušoviću imaju "isključivo poštovanje i zahvalnost" za trud, vrijeme i znanje koje je podijelio s momčadi.

Na kraju su mu poželjeli sreću i uspjeh u nastavku trenerske i sportske karijere, uz uvjerenje da će i dalje "ostavljati trag u hrvatskom futsalu".