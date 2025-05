Tonka preko reda kupovala kruh pa prebila Ivonu jer se bunila

Tonka je dobila 30 dana bezuvjetnog zatvora nakon što je nogom razbila nos Ivoni u pekarnici u Zagrebu.

Prema presudi, Tonka (42) je u nedjelju oko 17.20 sati u siječnju u Zagrebu u pekarnici u Domjanićevoj “remetila javni red i mir na način da je tijelom zapela za vrećicu koju je Ivona držala u ruci”.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

“Nakon što se Ivona sagnula po vrećicu i prigovorila Tonki, ista je Ivonu udarila nogom u glavu, a što su vidjeli prolazeći građani”, ističe se u presudi, piše Danica.

Ispali muffini

Svjedok Mladen ispričao je na sudu kako ih je desetak čekalo u redu za kruh kad je preko reda do pulta došla žena i rekla: “Daj mi dva kruha”. Ivona joj je tada rekla neka stane u red i pričeka jer ne može preko reda, a tada su se i ostali pobunili.

“Ona je rekla da nema vremena čekati, pa je zakačila vrećicu s kruhom. Kad se Ivona sagnula da je podigne, ta žena ju je dvaput nogom udarila u lice. Ja i mladić smo je zadržali do dolaska policije. Taj udarac u lice nogom dvaput, to je bilo strašno”, ispričao je Mladen.

Ivona je potvrdila da ju je ta žena udarila kad se sagnula da podigne muffine s poda koji su ispali iz vrećice, piše Danica.

Maksimalna kazna

“Udarila me nogom u lice, u predjelu nosa, dva puta. Nos mi je krvario i bolio me”, rekla je Ivona na sudu.

Tonka se pravdala kako je tog dana bila pod utjecajem alkohola i opijata i priznaje da je tada došlo do prepirke s njoj nepoznatom osobom i izražava žaljenje radi toga. No, tvrdi kako nije došlo do fizičkog kontakta.

Sutkinja ju je proglasila krivom i izrekla maksimalnu kaznu zatvora zbog “upornosti u prekršaju i dva udarca nogom u lice, te osobito drskog, neprimjerenog i agresivnog ponašanja na javnom mjestu”.