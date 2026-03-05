Tonka Č. osuđena na 14 godina zatvora, pokušala je ubiti tri muškaraca

Zagrepčanka Tonka Č. (44) nepravomoćno je na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena na jedinstvenu kaznu od 14 godina zatvora zbog tri pokušaja ubojstva. U razdoblju od tri mjeseca tijekom 2024. godine, u svom stanu u centru Zagreba kuhinjskim je nožem napala i ozlijedila trojicu muškaraca, a jedno od djela okvalificirano je kao teško jer je počinjeno nad bliskom osobom, piše Jutarnji list.

Uz zatvorsku kaznu i mjera obveznog liječenja

Osim zatvorske kazne, sudsko vijeće izreklo joj je i sigurnosnu mjeru obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu i psihoaktivnim tvarima te obvezno psihijatrijsko liječenje. Po izlasku iz zatvora određen joj je i zaštitni nadzor u trajanju od tri godine. Tonka Č. nije se pojavila na izricanju presude jer je zatražila da je ne dovode iz zatvora u Remetincu, gdje će ostati do pravomoćnosti presude. Očekuje se da će se na odluku žaliti.

Obrazloženje suda

Kao olakotnu okolnost sud je uzeo činjenicu da su sva tri djela ostala u pokušaju. Nije joj, međutim, uvaženo to što je majka maloljetnog djeteta, s obzirom na to da je skrbništvo nad njim davno prepustila svojim roditeljima. Otegotnima su ocijenjeni njezina upornost, jer je u kratkom roku počinila tri kaznena djela, ranija prekršajna osuđivanost te nedostatak samokritičnosti.

Sud je zaključio da je Tonka Č. sva djela počinila s izravnom namjerom, ističući da "ubadanje takvim noževima u vitalne organe, za prosječnog čovjeka znači da može izazvati teške ozljede kao i smrt osobe", što je u ovom slučaju izbjegnuto pravodobnim reakcijama žrtava. Prema nalazu psihijatrijske vještakinje, u vrijeme počinjenja djela njezina je ubrojivost bila bitno smanjena. U jednom je slučaju, uz alkohol, u organizmu imala i kokain, opijate te benzodiazepine.

Obrana optuženice

Tonka Č. u svojoj je obrani djelomično priznala odgovornost, rekavši da je svjesna da se dovela u stanje u kojem ne može upravljati svojim postupcima i da je svojim ponašanjem razorila vlastitu obitelj. Za napad na H. V. (44) kazala je da se ničega ne sjeća, osim da je bio kod nje s prijateljicom.

U slučaju D. J. (39) tvrdila je da ju je on zatočio u stanu, sjeo na nju i tukao je, pa ga je u strahu i samoobrani ubola nožem.

Za treću žrtvu, T. J. (59), rekla je da se ne sjeća samog napada ni njegova skoka kroz prozor, o čemu su svjedočili susjedi. Također je negirala da su bili u vezi. Ispričala je da je te noći popila tablete za spavanje koje su je omamile te da se sjeća samo buđenja u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče, gdje je provela dva i pol mjeseca.

Kronologija napada

Istraga je pokazala da je upravo napad na T. J. bio ključan za njezino uhićenje. On je 25. svibnja 2024. oko 9 sati ujutro, nakon svađe, sav krvav iskočio kroz prozor prizemnog stana. Imao je ubodnu ranu na prsima, a putem je odbacio kuhinjski nož s oštricom dugom 22 centimetra.

Svjedoci su vidjeli kako je za njim izašla Tonka Č., također krvava, uzela nož i vratila se u stan. Nakon tog događaja hospitalizirana je, a po izlasku iz bolnice uhićena i povezana sa sva tri napada. Posao policiji otežavala je činjenica da žrtve isprva nisu znale navesti njezin identitet, tvrdeći da ih je napala nepoznata osoba. Prva dva napada imala su lakše posljedice. Dana 13. travnja, nešto prije ponoći, posvađala se s H. V. i, dok je pokušavao izaći iz stana, ubola ga je nožem u trbuh.

Dva mjeseca ranije, 6. veljače u rano jutro, napala je D. J. Nakon svađe ga je dvaput ubola u prsa te jednom u ruku dok se branio. Prema njegovu iskazu, sukob je izbio dok su se u šali otimali za bočicu heptanona, a on ju je navodno upitao: "Hoćeš li i mene piknuti?". Iako ga je napala, on je prijavu podnio tek nakon četiri mjeseca, a na sudu je pokušao umanjiti njezinu odgovornost, govoreći da se radilo o nesretnom spletu okolnosti.