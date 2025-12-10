Toni Piplica o proračunu za 2026.: Najavljeni projekti trebali bi znatno rasteretiti promet na Mejašima

U Prijedlogu proračuna Grada Splita za 2026. godinu, s projekcijama za 2027. i 2028., planirano je više infrastrukturnih projekata koji bi trebali poboljšati prometovanje u Gradskom kotaru Mejaši. Na to je u objavi na društvenim mrežama upozorio Toni Piplica, navodeći kako je riječ uglavnom o projektima predstavljenima na sastanku s gradonačelnikom Tomislavom Šutom u listopadu ove godine.

„U Prijedlogu proračuna za 2026. godinu, s projekcijama za 2027. i 2028., izdvojio bih nekoliko planiranih projekata kojima će se prometovanje u Gradskom kotaru Mejaši značajno poboljšati“, napisao je Piplica.

Kao jedan od ključnih projekata naveo je Put Kile sjeverno od Vukovarske ulice, za koji je planirana izrada idejnog projekta i podnošenje zahtjeva za lokacijsku dozvolu. „To je pola posla; nakon toga slijedi sjeverni dio prema Karepovcu, što će rasteretiti uski Put svetog Ižidora, poboljšati protočnost Vukovarske ulice i praktički otvoriti novi izlaz iz Splita prema Kaštelima, Solinu i Zagori“, istaknuo je Piplica.

U objavi se osvrnuo i na Ulicu Brnik, za koju je predviđena izrada idejnog projekta i lokacijske dozvole. Riječ je, kako je naveo, o izrazito prometnoj cesti koja vodi prema trgovačkom centru, a trenutačno nema javnu rasvjetu ni nogostup.

Piplica je izdvojio i projekt Puta Smokovika, na dionici od Lovrinačke ulice do Mejaša II, koji uključuje povezivanje postojećih dijelova u Ulici svetog Spasa. „Time će dvije slijepe ulice dobiti izlaz na Lovrinačku ulicu“, naveo je, dodajući i kako na tom području, na predjelu Stoca, uskoro započinje projekt aglomeracije kojim će kućanstva napokon biti spojena na kanalizacijsku mrežu.

U proračun je, prema njegovim riječima, uvrštena i sanacija Puta svetog Ižidora na Kili, i to u fazama, što je također dogovoreno na sastanku s gradonačelnikom.

Osvrnuo se i na status većih prometnih projekata koje Grad Split provodi u suradnji s Hrvatskim cestama. „Za Vukovarsku ulicu Grad Split je ishodio lokacijsku dozvolu te će se uskoro izraditi glavni projekt i ishoditi građevinska dozvola“, napisao je Piplica. Dodao je kako je za Put Mostina u tijeku postupak dobivanja lokacijske dozvole, dok se za priključak na Ulicu Zbora narodne garde provodi izmjena i dopuna lokacijske dozvole te nastavak projektiranja.