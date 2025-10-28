Toni Piplica: "Kotar nije bio protiv stanova, već protiv dodatnog prometnog opterećenja"

Predsjednik Gradskog kotara Mejaši i HDZ-ov gradski vijećnik u splitskom Gradskom vijeću, Toni Piplica, oglasio se o projektu izgradnje stanova za priuštivi najam u Ulici svetog Spasa, pojašnjavajući stav kotara i tijek dogovora s Gradom Splitom. "Što se tiče stanova za priuštivi najam u Ul. svetog Spasa, kotar nije bio protiv izgradnje stanova, već protiv dodatnog prometnog opterećenja bez rješenja postojećeg problema parkiranja."

Piplica navodi kako je u razgovorima s predstavnicima Grada dogovoren model koji će zadovoljiti potrebe i stanara i budućih korisnika novih stanova. "U razgovoru s predstavnicima Grada obećano mi je da će model parkiranja u garažama navedenih stanova biti onaj kakav je u Dobrilinoj ulici na Splitu 3. U dogovoru sa stručnim službama Grada dogovoreno je da će dio parkirnih mjesta u novoj zgradi biti dostupan okolnim stanarima uz mjesečnu pretplatu, po modelu koji već uspješno funkcionira na Splitu 3."

"Svi stanari u radijusu 300 metara od javne garaže u kojoj se naplaćuje parking imat će pravo na stanarsku pretplatu. Svakodnevno parkiram u Dobrilinoj i još se nije dogodilo da nema slobodnog mjesta."

Piplica naglašava da projekt predstavlja kompromis između potreba za stanovima i prometnih rješenja: "Svjestan da su potrebe velike, i za priuštivim stanovima i parkirališnim mjestima, ovakav projekt zadovoljava ono što je moguće u ovom trenutku, to jest pronašla se sredina da se maknu automobili s ceste i da se realiziraju stanovi za najam."

U svom obraćanju osvrnuo se i na izjave bivšeg zamjenika gradonačelnika Bojana Ivoševića, komentirajući njihova predizborna obećanja: "Budući da bivši zamjenik Ivošević rado broji predizborna obećanja potpuno zanemarujući koliko ih je malo ostvario u svom mandatu, bit će mi drago obavijestiti ga da će oba predizborna obećanja biti ispunjena. I stanovi za priuštivi najam i micanje vozila s ceste iz Ulice svetog Spasa."

Pritom je Piplica uputio i kritiku prema bivšoj gradskoj vlasti: "Također, bitan podatak za gospodina Ivoševića – u četiri godine mandata bivši gradonačelnik Puljak nije isprojektirao nijednu garažu na istoku grada. Očekivati da će nakon samo četiri mjeseca od stupanja na vlast Tomislav Šuta to magično učiniti je nerealno."