Bojan Ivošević: Stvarni slogan Tomislava Šute je trebao biti "Dajem ti laž"

Bivši zamjenik gradonačelnika Bojan Ivošević prozvao je aktualnog gradonačelnika Tomislava Šutu i predsjednika Gradskog kotara Mejaši Tonija Piplicu, tvrdeći da su prekršili predizborno obećanje dano građanima tog splitskog kvarta.

Ivošević podsjeća da je 14. svibnja 2025., svega nekoliko dana prije lokalnih izbora, Piplica kritizirao bivšu gradsku vlast zbog plana izgradnje zgrade za priuštivo stanovanje u Ulici sv. Spasa, te poručio kako će – u slučaju pobjede HDZ-a – na toj lokaciji biti sagrađena garaža umjesto stambenog objekta.

“24. listopada 2025. Tomislav Šuta i Toni Piplica pogazili su svoju riječ danu građanima Mejaša u predizbornoj kampanji i nastavljaju projekt Ivice Puljka. Nastavili su proceduru kako bi se na navedenoj lokaciji ipak izgradila stambena zgrada”, naveo je Ivošević.

Bivši dogradonačelnik poručio je i kako je to “još jedna u nizu laži” aktualne gradske vlasti, komentirajući slogan gradonačelnikove kampanje:

“Pod parolom ‘Dajem ti rič’ podvalili su građanima – stvarni slogan trebao je biti ‘Dajem ti laž’.”