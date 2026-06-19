Da ti srce pukne! Posljednji pozdrav Ninu Mihočeviću: "Vjerujemo da je njegova obitelj danas dobila anđela koji je raširio svoja krila i koji će zauvijek bdjeti nad svojom suprugom, djecom i svim svojim najmilijima"

Preminuo je Nino Mihočević, Dubrovčanin koji je svojim životom i djelovanjem ostavio snažan trag u lokalnoj zajednici. Od njega se opraštaju brojni prijatelji i sugrađani, ističući njegovu vedrinu, dobrotu i spremnost da uvijek pomogne drugima. Vijest o njegovoj smrti potresla je Dubrovnik, gdje je bio poznat i cijenjen kao osoba koja je iza sebe ostavila neizbrisiv trag.

Posljednji pozdrav preminulom Ninu uputili su njegovi suigrači iz Nogometnog kluba Sokol:

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- Postoje trenuci kada riječi jednostavno nisu dovoljne. Trenuci kada se cijela zajednica zaustavi, zanijemi i pokušava pronaći smisao u vijesti koju srce odbija prihvatiti.

S velikom tugom i nevjericom opraštamo se od našeg Nina Mihočevića.

Dugo smo razmišljali trebamo li uopće pisati ove retke. U trenucima poput ovih riječi se čine premalima pred tugom koju osjećamo. Ipak, odlučili smo pisati jer Nino i njegova obitelj zaslužuju da svi znaju kakav je čovjek bio. Zaslužuju da ostane zapisano koliko je dobrote, topline, poštenja i ljudskosti nosio u sebi. Nino je bio osoba koja je zračila vedrinom i dobrotom, čovjek uz kojeg su se ljudi osjećali prihvaćeno, sigurno i vrijedno. Takvi ljudi ne prolaze kroz život neprimijećeno. Oni ostavljaju trag koji vrijeme ne može izbrisati.

Nina ćemo pamtiti kao prijatelja, suigrača, čovjeka koji je iskreno volio svoj klub i nesebično davao sebe za njegovo dobro. Bio je osoba na koju si uvijek mogao računati, čovjek vedrog duha, velikog srca i još veće ljudskosti. Zbog toga su ga svi poštovali, a još više voljeli.

Posebno suosjećamo s njegovom suprugom, djecom i cijelom obitelji. Neka pronađu snagu u ljubavi koju je ostavio iza sebe i u spoznaji da će njegovo ime, njegova dobrota i njegova djela živjeti kroz sve one koje je dotaknuo tijekom svog života.

Vjerujemo da je njegova obitelj danas dobila anđela. Anđela koji je raširio svoja krila i koji će zauvijek bdjeti nad svojom suprugom, djecom i svim svojim najmilijima. Neka im bude utjeha spoznaja da ljubav, dobrota i trag koji je Nino ostavio nikada neće nestati.

Počivaj u miru, dragi Nino.

Tvoj NK Sokol - napisali su na Facebooku.