Nevjerojatan uspjeh cjepiva: Da ga nije bilo, umrle bi 23 mlade žene

Zahvaljujući cjepivu protiv HPV-a, koje je Engleska uvela prije osamnaest godina, između 2020. i 2024 tamo nije zabilježen nijedan smrtni slučaj raka vrata maternice među ženama u dobi od 20 do 24 godine - pokazala je studija objavljena u The Lancetu, jednom od najpoznatijih i najuglednijih medicinskih znanstvenih časopisa na svijetu. Da nema cjepiva, u toj bi populaciji u Engleskoj, statistički očekivano, u tom periodu umrle 23 žene, pišu 24sata.

HPV (humani papiloma virus) može izazvati više vrsta karcinoma, kod žena i muškaraca: rak vrata maternice, ali i rak anusa kod oba spola, zatim karcinom penisa, vulve, vagine, grla i usne šupljine. Žene obuhvaćene engleskom studijom cijepljene su u dobi od 12 do 13 godina. Danas cijepljena djeca u toj dobi su u gotovo nultom riziku od smrti od raka vrata maternice prije 30. godine života, pokazalo je istraživanje.

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Cjepivo je dio redovitog programa cijepljenja i u Hrvatskoj, dostupno za djevojčice i dječake od 5. razreda do 25. godine života, makar je u nekim bolnicama moguće i cijepljenje žena starijih od 25, uz određene indikacije. Nije obavezno, ali je izuzetno korisno. Dosad u cijepljenju nije zabilježena nijedna teža nuspojava, najčešće su blage i kratkotrajne, slične nuspojavama drugih cjepiva (crvenilo ili oteklina na mjestu ubo­da, povišena tjelesna temperatura, glavobolja i umor, mučnina, bol u mišićima ili zglobovima).

No u Hrvatskoj i dalje nije cijepljeno oko 300 tisuća mladih, dok, s druge strane, bilježimo oko 300 novih slučajeva raka vrata maternice godišnje, i više od sto smrtnih slučajeva.

Muškarci koji nose HPV ne moraju oboljeti, kao ni žene, ali će virus u nezaštićenom spolnom odnosu prenijeti partnerima, zbog čega je važno da se i mladići i djevojke cijepe prije bilo kakve spolne aktivnosti. Među stotinjak žena koje svake godine umru od karcinoma grlića maternice, četvrtina je mlađih od 45 godina. Iako cjepivo protiv HPV-a sprečava do 90 posto karcinoma vrata maternice, internetom se šire "istine", mišljenja onih kojima, prije svega, nedostaje - znanje, pišu 24sata.

Evo podataka za Hrvatsku

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, najmanje jednu dozu cjepiva do 15. godine primilo je samo 54,8 posto djevojčica i tek 38,9 posto dječaka rođenih 2009., što je daleko od ciljeva Svjetske zdravstvene organizacije, koja zagovara procijepljenost veću od 90 posto.

HPV se prenosi vaginalnim, analnim ili oralnim seksualnim odnosom sa zaraženom osobom, čak i u predigri. Zaražena osoba može zaraziti drugu i kad nema nikakvih znakova bolesti. Prvi se znakovi bolesti mogu pojaviti tek godinama nakon zaraze. Većina spolno aktivnih žena i muškaraca se zarazi u nekom trenutku u životu, moguće i od jedinog partnera u životu, to nipošto nije virus isključivo promiskuitetnih. Samo u oko 15 posto slučajeva karcinom cerviksa nije izazvan HPV-om.

Procijepljenost u Engleskoj iznosi između 80 i 90 posto, daleko više nego u Hrvatskoj, zahvaljujući čemu nije zabilježena niti jedna smrt od raka vrata maternice u žena od 20 do 24 godine, pišu 24sata.

Autori izvješća očekuju da će broj umrlih nastaviti padati kako sve više ljudi bude primilo HPV cjepivo

Većina HPV infekcija nestane sama od sebe bez ikakvih posljedica, no neke mogu uzrokovati abnormalne promjene stanica koje godinama kasnije mogu dovesti do razvoja raka. Autori izvješća očekuju da će broj umrlih nastaviti padati kako sve više ljudi bude primilo HPV cjepivo i kako cijepljene generacije budu starjele.

Od 2019. godine HPV cjepivo u Engleskoj primaju i dječaci. Štiti ih od raka anusa, penisa, grla i usne šupljine te smanjuje rizik prijenosa virusa na djevojke. Ženama koje se još nisu odazvale probiru šalju kompleti za samostalno, kućno testiranje na HPV, kako bi se povećao odaziv na rano otkrivanje bolesti..