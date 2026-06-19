Tajna savršenih lazanja krije se u jednom detalju

Lasagne se smatraju jednim od najpopularnijih talijanskih jela na svijetu, no verzija koju jedemo izvan Italije razlikuje se od one kakvu pripremaju talijanske obitelji.

Razlikuju se vrste tjestenine, nadjevi, veličina porcija pa čak i način pečenja. Što to Talijani znaju o savršenim lazanjama, a mnogi drugi ne? Odgovor na to pitanje dao je talijanski chef Francesco Lucatorta, vlasnik restorana Ceci's Gastronomia u Los Angelesu, koji je kuharske tajne stjecao ne samo u profesionalnim kuhinjama, nego ponajprije uz talijanske none.

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Francesco je odrastao u Genovi, a kuhati je naučio od bake iz pokrajine Emilia-Romagna, kolijevke brojnih poznatih talijanskih jela.

Prema njegovim riječima, tajna savršenih lazanja leži u jednostavnosti i kvalitetnim sastojcima, a prije svega u pravilnoj pripremi tjestenine, piše metropolitan.si, prenosi N1.

Hrskavi rubovi najbolji su dio

Jedna od najvećih razlika između talijanskih lazanja i brojnih stranih verzija jest upotreba vrlo tankih listova svježe tjestenine. Oni jelu daju bogat okus, ugodnu teksturu i omogućuju stvaranje hrskavih rubova koje Talijani obožavaju.

Zbog toga u svom restoranu lazanje često peče u manjim posudama jer se tako dobiva više hrskavih kutova koji mnoge podsjećaju na domaću kuhinju talijanskih baka.

Bez ovog sastojka, nalazi se na popisu zabranjenih

Kada ga pitaju za savjet pri pripremi lazanja, Francesco bez oklijevanja odgovara:

„Bez ricotte. Nikad.“

Prema njegovu mišljenju, ricotta ne pripada klasičnim lazanjama koje se temelje na tri ključna sastojka: svježoj tjestenini, bolonjez umaku i bešamelu.

To, međutim, ne znači da su sve lazanje iste. U njegovoj rodnoj Liguriji često se priprema verzija s pestom, dok se u drugim dijelovima Italije mogu pronaći varijante s pršutom, gljivama ili drugim lokalnim sastojcima.

Ako pripremu želite približiti talijanskoj tradiciji, koristite svježe listove tjestenine, složite najmanje sedam slojeva i razmislite o pečenju u nekoliko manjih posuda umjesto u jednoj velikoj. Tako ćete dobiti više zlatnosmeđih, hrskavih rubova koji se smatraju najpoželjnijim dijelom jela.