Tonči Stipanović i Tudor Bilić postali prvaci Hrvatske uoči spektakularnog Svjetskog prvenstva u Splitu sljedećeg tjedna

Tonči Stipanović i Tudor Bilić osvojili su naslov prvaka Hrvatske u klasi zvijezda na Otvorenom prvenstvu Hrvatske, Croatel Cupu. Bila je to trodnevna predigra uoči najvećeg jedriličarskog događaja u Hrvatskoj ove godine, Svjetskog prvenstva, koje će se u organizaciji Jedriličarskog kluba Mornar održati u Splitu sljedećeg tjedna, od ponedjeljka do subote.

Aktualni europski viceprvaci su nakon dva dana bili tek na 4. mjestu, no u posljednje dvije regate su nadoknadili minus odjedrivši savršeno (1, 2), što ih je u konačnici dovelo do ukupne pobjede sa 19 negativnih bodova. Drugi su bili Mateusz Kusnierewicz i Bruno Prada (22), treći Marin Mišura i Tonko Barać (viceprvaci Hrvatske) sa 23 boda, četvrti Paul Cayard i Frithjof Kleen (28). Osmo mjesto u konkurenciji 32 posade bilo je dovoljno za broncu među hrvatskim posadama za Matu Arapova i Antu Šitića (46).

Svjetsko prvenstvo će se jedriti sa čak 106 posada iz dvadeset država, a Stipanović i Bilić nakon dva srebra (2021, 2022) tražit će zlato na domaćem regatnom polju. Velika je to želja našeg sjajnog olimpijca, dvostrukog srebrnog (Rio de Janeiro, Tokio) u klasi ILCA 7, pa se i njegov klub Mornar prihvatio zahtjevne organizacije.