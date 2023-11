TOMMY I NK DUGOPOLJE POTPISALI SPONZORSKI UGOVOR "Želimo sudjelovati u razvoju kluba od najmlađih kategorija jer to ima dodatnu dimenziju u razvoju mladeži"

"Ovo je jako bitan događaj za razvoj našeg kluba. Hvala Tommyju, ovo je za nas obveza. Hvala obitelji Mamić, nadam se da ćemo opravdati njihovo povjerenje. Do sada smo igrali samo za Dugopolje, sada ćemo igrati i za Tommy", rekao je predsjednik Dugopolja Mario Smodlaka na konferenciji za novinare na kojoj je i potpisan sponzorski ugovor s tvrtkom Tommy.

"Napravit ćemo sve da do 12. mjeseca budemo pri vrhu, a onda ćemo se pojačati. Ambicije su najveće. Klub zaslužuje prvu ligu", kazao je Smodlaka ali i naglasio kako neće biti lako jer se i drugi klubovi pojačavaju.

Direktor korporativnih komunikacija Dario Mamić kazao je kako je Tommy veliki donator, sponzor hrvatskog sporta, pogotovo splitskog i dalmatinskog sporta.

"To je dio naše ukupne poslovne strategije, onog dijela koji se odnosi na društveno odgovorno poslovanje. Mi podupiremo, prvenstveno financijski niz klubova, organizacija, događaja. Drago nam je i ponosni smo što danas ostvarujemo suradnju s NK Dugopolje. Vidi se da klub ima određene ambicije, da te ambicije idu paralelno s razvojem općinske infrastrukture i vidimo da su to ljudi koji imaju viziju i znaju ciljeve kluba. Dat ćemo sve na tom putu ambicija. Ovdje se ne radi samo o nogometnom klubu i njegovom seniorskom dijelu. Želimo sudjelovati u razvoju kluba od najmlađih kategorija jer to ima dodatnu dimenziju u razvoju mladeži", naglasio je Mamić.

Sadržaj sponzorskog ugovora je tajan. Smodlaka je otkrio da se radi o jednogodišnjem ugovoru s mogućnošću produženja na još dvije godine. Novinare je interesirao odnos Hajduka i NK Dugopolja.

"Što se tiče odnosa sa Hajdukom ima jedna krilatica: Dugopolje selo malo, za Hajduka sve bi dalo" - odgovorio je Smodlaka.