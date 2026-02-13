Tomislav Tomašević zbog dočeka rukometašima ide na Ustavni sud: Evo što je poručio

Riječ je o tužbi radi zaštite ustavnog prava na lokalnu samoupravu, koju bi, uz suglasnost Skupštine, gradonačelnik podnio Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

"Gradonačelnik Grada Zagreba danas je u proceduru za sljedeću sjednicu Gradske skupštine, koja će se održati 24. veljače, poslao prijedlog suglasnosti za podnošenje ustavne tužbe radi zaštite ustavnog prava na lokalnu samoupravu, koju će gradonačelnik podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske povodom postupanja Vlade Republike Hrvatske oko dočeka rukometaša 2. veljače", stoji u priopćenju Grada te se dodaje:

"Ustavni sud je danas odgovorio na podnesak predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba zašto nije samoinicijativno djelovao prema članku 104. Ustavnog zakona, no o ustavnoj tužbi će Ustavni sud morati odlučiti. Tekst prijedloga ustavne tužbe je dostupan na web stranici Gradske skupštine pod Dnevnim redom sljedeće sjednice."

Oglasio se Ustavni sud

Ova inicijativa dolazi nakon što je Ustavni sud danas objavio da nije ocijenio da postoje pretpostavke za pokretanje postupka na temelju članka 104. Ustavnog zakona, a povodom podneska predsjednika Gradske skupštine Mateja Mišića (SDP).

Ustavni sud pojasnio je da postupke iz odredbi na koje se Mišić pozvao ne pokreće "na zahtjev", nego isključivo po vlastitoj ocjeni kada uoči ozbiljan, strukturni i dugotrajan poremećaj u pravnom poretku. Također je naveo da sporove o navodnim povredama ustavnih jamstava prvenstveno rješava kroz ustavne tužbe ili postupke apstraktne ocjene ustavnosti i zakonitosti.

Grad sada ide tim putem. O ustavnoj tužbi Ustavni sud će morati odlučiti nakon što bude podnesena.

Naime, Mišić tvrdi da je Vlada zaključkom od 2. veljače, kojim je preuzela organizaciju javnog dočeka rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića, zadirala u djelokrug Grada Zagreba bez njegove suglasnosti, čime je, prema njegovu stajalištu, povrijeđeno ustavno pravo na lokalnu samoupravu i načelo diobe vlasti, piše N1.