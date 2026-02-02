Tomislav Tomašević: "Laž je da je Zagreb otkazao doček"

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, koji će se održati danas s početkom u 18 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj je reagirala na najavu Vlade poručivši da za svako zauzimanje javne površine treba suglasnost Grada Zagreba, a da je iz Vlade nisu tražili.

Upravo se obratio gradonačelnik Tomislav Tomašević po tom pitanju. Iako je prvotno izjava trebala biti u zgradi Gradske uprave, zbog dojava o bombama sve je prebačeno u Lisinski, piše Index.

"Laž je da je Zagreb otkazao doček"

"Laž je da rukometaši ne bi imali himnu jer bi im Hrvatske ruže odsvirale himnu Ako ne znaš što je bilo. Nikad se nije pojavio dodatni zahtjev da se izvođačima pridruži Thompson, tek sinoć je došao taj zahtjev. Laž je da je Grad Zagreb otkazao doček.

Kamioni su već bili na trgu i sve je bilo dogovoreno, no u međuvremenu je stigao novi zahtjev - na koji nismo mogli pristati jer bismo time prekršili vlastite odluke. Zbog toga je Hrvatski rukometni savez odlučio da dočeka neće biti, pa nije istina da smo ga mi otkazali. Ja sam zbog toga iskreno izrazio žaljenje", rekao je na presici zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Za hrvatsku reprezentaciju navijaju i lijevi i desni. Vlada je odlučila da na silu dočeka bude na kojem će pjevati Thompson. Jedino oko čega se tu lome koplja je Thompson", dodao je.

"Grad Zagreb već godinama izdvaja ogromna sredstva za sport. Danas sam slušao premijera Plenkovića koji je rekao da je država osigurala 190 milijuna eura za sport. Grad Zagreb osigurao je 169 milijuna eura, gotovo 170 milijuna. Država ima 13 puta veći proračun od Grada Zagreba, a mi izdvajamo gotovo jednaki iznos za sport u Zagrebu kao cijela država za cijelu Hrvatsku", rekao je, osvrnuvši se na Plenkovićevu izjavu.

"Na silu su organizirali doček"

Na izvanrednoj konferenciji za novinare Tomašević je rekao da je vlada danas odlučila da na silu organizirati doček na kojem će pjevati Marko Perković Thompson. Dozvolu o korištenju javnog gradskog prostora nije tražila i time je napravila, rekao je, nezapamćeno institucionalno nasilje, a Plenković je ovime pokazao da ne poštuje demokratski izabranu vlast u Zagrebu.

"Što se tiče organizacije javnih okupljanja, za korištenje javne površine potrebna je suglasnost, odnosno dozvola jedinice lokalne samouprave. Tako je u cijeloj Hrvatskoj, bez iznimke. Lokalna samouprava ima pravo uređivati stvari poput komunalnog reda na svom području i to je dio lokalne autonomije.

Za vojni mimohod je trebala suglasnost Zagreba, ovo je nezapamćeno institucionalno nasilje, Plenković ovime ne poštuje demokratski izabranu vlast u gradu Zagrebu, ovo je udar države na grad Zagreb.

Ja se ne sjećam da je bilo koja vlada napravila nešto slično. I to gledam na to da HDZ nije uspio doći na vlast u Zagreb na lokalnim izborima. Oni su svjesno sada odlučili na silu, nasilno. Ako vlada RH svjesno krši zakon, kakvu to poruku šalje građanima. Legitimno je pitanje kakvu poruku Vlada šalje građanima ako svjesno organizira događaj bez dozvole za nešto za što zna da joj je dozvola potrebna. Ako Vlada može zauzeti javnu površinu bez suglasnosti, zašto onda građani ne bi radili isto? U kojoj je to državi normalno ponašanje da se zakon ignorira? U kojoj državi je to normalno. Je li normalno da je cijela gradska uprava danas evakuirana zbog prijetnji bombama? Je li normalno da trenutno na Trgu bana Jelačića s obzirom da vlada nema dozvole, policija zabranjuje komunalnim redarima da djeluju. Tamo trenutno policija izdaje naloge da ne smiju postupati, raditi svoj posao", nastavio je Tomašević, piše Index.

"Ništa me neće pokolebati"

"Nikakve prijetnje smrću, nikakve prijetnje bombama, mene neće pokolebati, potpuno stojim iza svojih odluka. Ja ne odgovaram vladi RH nego građanima Zagreba i dok god imam njihovu podršku ja ću dalje raditi ovaj posao", rekao je.

"Hrvatske ruže bi izvele pjesmu"

"Što se tiče pjesme, mi smo predložili da Hrvatske ruže izvedu tu pjesmu. Ovo je priča da mi nismo dozvoljavali da se ta pjesma izvede. To nije točno.. Da se nije Hrvatski rukometni savez svrstao politički uz HDZ, ta pjesma bi se izvela na Trgu. Tu pjesmu bi izvele Hrvatske ruže. Jedino sporno je Thompson koji po odlukama Gradske skupštine ne može nastupati na javnim prostorima Grada Zagreba.

I dalje ću braniti odluke, branit ću ovo po svemu se danas gazi", rekao je Tomašević.

Prijetnje bombama

Podsjetimo, danas je evakuirano Gradsko poglavarstvo u Zagrebu nakon što je stigla dojava o bombi. Policija je na terenu. Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj rekla je Hini da im je policija oko 11,40 sati javila da im je došla dojava da je u zagrebačkoj Gradskoj upravi postavljena eksplozivna naprava te su službenici i namještenici evakuirani dok je gradonačelnik Tomislav Tomašević s užim timom ostao u uredu.

"Gradonačelnik ostaje u Gradskoj upravi. Službenici i namještenici su evakuirani, a uz gradonačelnika su njegovi zamjenici i uži tim", rekla je Hini u ponedjeljak glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.

Dojava o bombi stigla je nakon što je ranije danas policija ušla u prostorije stranke Možemo. Kako doznaje Index s terena neslužbeno, i tamo je stigla dojava o bombi. "Postavljeno je trideset eksplozivnih naprava na Trgu Stjepana Radića 1 i u Ulici kneza Mislava 8 u Zagrebu. Tomašević neće dočekati jutro", glasila je poruka koja je stigla.