Tomislav Tomašević čistio Savsku nakon strašne oluje

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je Zagreb nakon jake oluje. Kako javlja Radio Sljeme, Tomašević je čistio Savsku cestu od granja koje je ostalo na cesti nakon nevremena.

Ranije je Tomislav Tomašević potvrdio da su u nevremenu poginule dvije osobe te pozvao građane da hitne službe zovu samo u krajnjoj nuždi te da što manje koriste automobile.

"Službe su zatrpane pozivima i onda teško mogu reagirati na najhitnije i najbitnije situacije, jer Imamo i dalje spašavanja u tijeku", istaknuo je Tomašević. Naveo je i kako je diljem grada, na različitim lokacijama, ozlijeđeno više osoba, no nije iznio više detalja o tome.

"Ovo je nezapamćeno"

"Nije lagana situacija, ovo je nezapamćeno. Ja sam rođen u ovom gradu, nikad nisam nešto slično vidio, da u trideset minuta nastane ovakva šteta, da toliko stabla, toliko krovova pokupi sa zgrada, doista očito se klima mijenja i očito se nažalost ovakve ekstremne klimatske uvjete možemo očekivati i u budućnosti i moramo se na to prilagoditi", rekao je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević za RTL Direkt.

"Svi su na terenu, tu smo u JVP uspostavili gradski stožer tako da koordiniramo rad Hitnih službi, od Hitne pomoći, do vatrogasaca, do ZET-a, do zagrebačkog Holdinga. Jako puno je intervencija, moram reći da gradska poduzeća rade punom parom. Ovim putem želim zahvaliti radnicima koji rade i drugu smjenu, radnici Vodoopskrbe i odvodnje čiste odvode zbog nagomilanog granja, a potencijalno dolazi i nova oluja. Radnici Zrinjevca koji pile stabla koja su i dalje prepriječena na nekim prometnicama, dobar dio prometnica je raščišćen u dosta kratkom roku. Isto tako imamo zagrebačke ceste koje su na terenu, ZET popravlja javni prijevoz kako bi ujutro većina tramvajskih linija bile u funkciji", dodao je.

"Kao što znate imamo dva poginula građana u Zagrebu i želim izraziti sućut obiteljima poginulih i imamo jednog preminulog građana u Brodsko-posavskoj županiji. Imamo i dalje isti broj ozlijeđenih u različitim gradskim bolnicama i ja im želim brzi i što bolji oporavak", zaključio je.