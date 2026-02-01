Tomislav Šuta: "Ako u glavnom gradu za hrvatsku pjesmu i emociju više nema mjesta, u slobodnom gradu Splitu će ga uvijek biti“

Hrvatski rukometaši osvojili su brončanu medalju na Europskom prvenstvu.

Rukometašima je čestitao i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta te poručio da je Split spreman organizirati doček na Rivi.

„Čestitam našim rukometašima na osvojenoj brončanoj medalji kojom su razveselili cijelu Hrvatsku. Split je spreman organizirati njihov doček na Rivi i uvažiti njihovu glazbenu želju. Sportaši koji donose toliko radosti našoj domovini imaju pravo birati kako će slaviti. Ako u glavnom gradu za hrvatsku pjesmu i emociju više nema mjesta, u slobodnom gradu Splitu će ga uvijek biti.“