Tomislav Šuta: "Poljud se davno trebao preispitati. Saznao sam da postoji dokument koji pokazuju da nije siguran"

U jeku sjednice splitskog Gradskog vijeća posvećene budućnosti poljudskog stadiona, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta gostovao je u programu N1 televizije.

Šuta je iznio zabrinjavajuće podatke o stanju stadiona, ali i otvorio pitanje održivosti održavanja dva velika sportska objekta u gradu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Postoje dokumenti koji pokazuju da stadion nije siguran"

Govoreći o aktualnom stanju stadiona, Šuta je otkrio kako javnost do sada nije bila upoznata s ključnim činjenicama. Naglasio je kako je tek nedavno saznao za dokumentaciju koja dovodi u pitanje sigurnost objekta.

"Saznao sam da postoji dokument četiri vrhunska statičara u Republici Hrvatskoj koji tvrdi da stadion nije siguran. To se trebalo preispitati još 2023. godine i tada je trebalo upoznati javnost, a ne stvari gurati pod tepih", izjavio je Šuta za N1.

Na pitanje može li se na Poljudu uopće odigrati iduće kolo HNL-a, gradonačelnik nije mogao dati definitivan odgovor, istaknuvši da se trenutno isprepliću različiti stručni nalazi, uključujući i onaj profesora Mihanovića o zamoru materijala.

Odluka struke u naredna dva mjeseca

Grad Split je zatražio od Ministarstva graditeljstva da dodatno procijeni svu dokumentaciju i donese konačan stav. Šuta inzistira na tome da politika u ovom procesu mora ostati po strani, a stručnu analizu i podlogu za odluke očekuje u roku od mjesec do dva.

"Na prvom mjestu je sigurnost gledatelja i obavještavanje javnosti o svim informacijama", poručio je gradonačelnik.

Može li Split izdržati dva stadiona?

Jedno od ključnih pitanja u Splitu je sudbina Poljuda kao zaštićenog spomenika kulture u slučaju gradnje novog, modernog stadiona na drugoj lokaciji. Iako se München navodi kao primjer grada koji je zadržao stari olimpijski stadion uz novi, Šuta je skeptičan prema takvom scenariju u Splitu.

"Moramo biti realni, Grad Split nema financijske kapacitete za održavanje dva stadiona. Mi smo grad s oko 200 tisuća stanovnika koji gravitiraju centru i ne možemo se uspoređivati s najvećim europskim metropolama", jasan je Šuta.

Pojasnio je i da se rješenje traži kroz osnivanje tvrtke posebne namjene (SPV). Plan je da onaj tko upravlja stadionom preuzme sve troškove održavanja i plaća najam, slično modelu koji se priprema u Zagrebu.

"To je jedini ispravan i održiv smjer. Kao članica EU-a moramo poštovati pravila o državnim potporama. Cilj nam je osigurati vrhunske uvjete za Hajduk i razvoj sporta, ali na financijski održiv način koji neće opteretiti građane", zaključio je Šuta.