Tomislav Šuta na zagrebačkoj konferenciji o priuštivom i održivom stanovanju

U Velikoj vijećnici Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu danas se održava konferencija „M² za budućnost – priuštivo i održivo stanovanje“, na kojoj sudjeluje i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

Skup, održan pod motom „Nova generacija priuštivog stanovanja – gradimo pametnije, živimo bolje“, okupio je predstavnike lokalne i državne vlasti, europskih institucija te stručnjake iz područja arhitekture i urbanizma. Cilj je zajednički raspraviti smjer buduće stambene politike u Hrvatskoj i Europskoj uniji, uz naglasak na demografske trendove i kvalitetu života.

Sudionike su pozdravili zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac, dekan Arhitektonskog fakulteta Siniša Justić i predsjednik HGK Luka Burilović, dok su uvodna izlaganja održali potpredsjednik Vlade Branko Bačić te ministri Nataša Mikuš Žigman i Marin Piletić.

O europskim politikama i financijskim instrumentima govorili su predstavnici Europske komisije i Europske investicijske banke, a u ime EBRD-a sudjelovao je Pawel Krasnyij. Posebno su se istaknula izlaganja Matthewa Baldwina iz EK te Katarine Ivanković Knežević, kao i Luisa Hebrera, voditelja Odjela za stanovanje, gradove i regije pri Europskoj investicijskoj banci.

U raspravi o ulozi lokalnih vlasti u planiranju, gradnji i održavanju stanova uz gradonačelnika Splita sudjeluju i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin, gradonačelnica Novske Marija Kušmiš, potpredsjednik Gradske skupštine Zagreba Mislav Herman te Olga Pascenko.

Konferencija će završiti predstavljanjem najboljih europskih arhitektonskih rješenja i modela financiranja, koji bi mogli poslužiti kao smjernice za razvoj održivog i priuštivog stanovanja u Hrvatskoj.