Tomislav Sokol o slučaju Benkovac: "Ljevičarsko sprdanje s Domovinskim ratom više ne prolazi"

HDZ-ov europarlamentarac Tomislav Sokol gostovao je u emisiji Novi dan kod Nine Kljenak.

Među ostalim, Sokol je govorio i o slučaju Benkovac gdje je odgođeno održavanje festivala "Nosi se", a do čega je došlo zbog prosvjeda branitelja.

"To je pokušaj nametanja ljevičarskog anacionalnog narativa sprdanja s Domovinskim ratom i to očito više ne prolazi".

Tko se sprda?

"Oliver Frljić je jedan dobar primjer, sjećamo se njegovih predstava. Ja mogu razumjeti da kad netko vidi da je na programu njegova predstava, da to ukazuje na nešto što nikako nije dobro".

