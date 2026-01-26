Tomislav Ćorić će biti novi ministar financija

Nakon odlaska Marka Primorca u Europsku investicijsku banku, Ministarstvo financija vodit će dosadašnji viceguverner HNB-a i bivši ministar Tomislav Ćorić.

Ćorić je bio ministar u prvoj Plenkovićevoj Vladi. Od 2016. do 2017. obnašao je dužnost ministra rada i mirovinskog sustava, od 2017. do 2020. bio je ministar zaštite okoliša i energetike, a od 2020. do 2022. ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Odlukom Hrvatskog sabora od 27. svibnja 2022. imenovan je viceguvernerom HNB-a, gdje koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora bonitetne regulative i metodologije, Sektora bonitetne supervizije, Sektora specijalističke supervizije i nadzora, Ureda za koordinaciju poslova bonitetne supervizije, nadzora i upravljanja rizicima i Ureda za nadzor subjekata u kupoprodaji neprihodonosnih kredita. Od lipnja 2022. član je i Nadzornog odbora ESB-a te član Odbora nadzornih tijela Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo.

Tko je Tomislav Ćorić?

Rođen je 17. studenoga 1979. u Metkoviću. Diplomirao je 2003. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2007. i magistrirao, a 2011. stekao titulu doktora ekonomskih znanosti. Usavršavao se na Sveučilištu Greenwich u Ujedinjenom Kraljevstvu, iz područja monetarne politike.

Prije ministarske funkcije radio je kao docent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

- Plenković u Ćorića ima povjerenje, on zna posao, a trebalo je brzo odlučiti tko će zamijeniti Primorca. On sutra može početi raditi i zbog toga je izbor pao na njega. Riječ je o osobnoj premijerovoj želji, a Ćorić to sasvim sigurno nije mogao odbiti nakon svih pozicija koje mu je omogućio Plenković - kazao je za Jutarnji list izvor iz HDZ-a, blizak Banskim dvorima.