Tomašević uvodi zabranu pozdrava "Za dom spremni", moći će zabraniti Thompsonove koncerte

Zagrebačka gradska skupština odlučila je po hitnom postupku raspraviti prijedlog zaključka kojim bi se u gradskim objektima i prostorima zabranila upotreba simbola, znakova i poruka koje potiču ili odobravaju nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju – među kojima je i pozdrav „Za dom spremni“.

Prema obrazloženju, prijedlog se poziva na antifašističke vrijednosti zapisane u Ustavu Republike Hrvatske te na odluke Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava, koji su jasno utvrdili da uporaba ustaškog pozdrava ne spada u područje slobode izražavanja jer predstavlja govor mržnje.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da je cilj mjere spriječiti ponavljanje situacija poput one s koncerta održanog na zagrebačkom hipodromu u srpnju, kada je publika skandirala sporni pozdrav.

Vijećnica platforme Možemo! Iva Ivšić u ime predlagatelja pojasnila je da je, s obzirom na nedavne događaje u Zagrebu i šire, potrebno bez odgode primijeniti predviđene mjere.

Najavljena zabrana dolazi nakon što je pjevač Marko Perković Thompson zatražio još jedan termin za koncert u zagrebačkoj Areni – dan nakon već zakazanog nastupa.

Tomašević je ranije poručio da će Grad u uvjete poslovanja Zagrebačkog holdinga ugraditi odredbu kojom se onemogućuje korištenje protuustavnih simbola na događanjima u gradskim prostorima te da do donošenja novih pravila neće biti ugovaranja novih koncerata.