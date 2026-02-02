Close Menu

Tomašević: "Ovo je udar države na Zagreb. Vjerujem da je mnoge šokiralo"

"Sve maske su sada pale"
Tomislav Tomašević

Gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević se oglasio uoči dočeka rukometaša na Trgu.

"Vlada Andreja Plenkovića i HDZ-a danas je izvršila nezapamćeno institucionalno nasilje i napad na ustavni poredak RH. Ne može se to drukčije nazvati: ovo je udar države na Grad Zagreb.

Vladina ustavna zadaća je da provodi i štiti zakone. Danas ih je svjesno kršila. Prekršila je i Ustav koji u članku 4. govori o tome da je državna vlast ograničena Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu samoupravu.

Vjerujem da je mnoge od vas u Hrvatskoj, ne samo u Zagrebu, šokiralo da je nešto ovakvo uopće moguće.

HDZ prije osam mjeseci, nakon jedne od najprljavijih kampanja u povijesti demokratske Hrvatske, nije uspio preuzeti vlast u Zagrebu na demokratskim izborima. Sada to pokušava napraviti institucionalnom silom.

Sve maske su sada pale", napisao je na svom Facebooku.

