Tomašević na požarištu: "Šteta je totalna, stalno se razbuktava. Bit će ruglo"

Na požarište Vjesnikovog nebodera u ranim jutarnjim satima stigao je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirao je mogući uzrok buktinje koja je u neboderu planula oko 23 sata u ponedjeljak. Zasad je jedino sigurno da će materijalna šteta biti ogromna, piše Dnevnik.

"Sad je 6 ujutro, plamen je manji. Ali vjerojatno će ga gasiti i kroz dan. Stalno se razbuktava. Najbitnije da vatrogasci ne stradaju. Požar je izbio sinoć nešto nakon 23 sata, još se ne zna koji je uzrok. Postoje neke sumnje, ali očevid će utvrditi koji je uzrok. Kao što znate, radi se o jednoj od najvećih i najpoznatijih zgrada u Zagrebu", kazao je Tomašević i dodao kako je šteta na zgradi totalna.

"Većinski vlasnik Vjesnika je država. Statičari će vidjeti kakvo je stanje, je li konstrukcija za rušenje ili će se ići u obnovu. Nadam se da će se ići u obnovu jer će ovako izgledati kao ruglo", poručio je za Jutarnji list te kazao da su oštećena vozila koja su bila parkirana u neposrednoj blizini jer su padale krhotine sa zgrade.

"Promet ćemo zatvoriti oko zgrade. S obzirom da je Dan sjećanja na Vukovara i neradni je dan, ne bi trebalo biti problema", zaključio je gradonačelnik u obilasku požarišta.

Potom se oglasio i na službenom Facebooku.

"Hvala zagrebačkim vatrogascima koji se cijelu noć bore s požarom koji je zahvatio Vjesnikov neboder, jednu od najpoznatijih i najvećih zgrada u Zagrebu.

Nažalost, zbog iznimne složenosti gašenja ovakvog požara i sigurnosti vatrogasaca koji požar gase i unutar nebodera, a ne samo izvana - očekuje se da će gašenje trajati tijekom cijelog dana. Najbitnije je da nema ljudskih žrtava i opasnosti za građane.

Prema onome što sam vidio na licu mjesta i unutar zgrade šteta je nažalost totalna, no vjerujem da će država i ostali vlasnici što prije pokrenuti obnovu zgrade na ovoj istaknutoj lokaciji našeg grada", napisao je.