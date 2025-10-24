Tomašević: Drugi Thompsonov koncert u zagrebačkoj Areni se neće dogoditi

"THOMPSONOV menadžment je uzeo dva datuma u Areni Zagreb za koncerte, 27.12. i 28.12., no sad napominjem da će se koncert 27. dogoditi, no koncert 28.12. se neće dogoditi", rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na današnjoj presici te tako potvrdio da će se u Areni Zagreb dozvoliti samo jedan Thompsonov koncert u prosincu.

"Ukoliko na koncertu 27. prosinca bude korišten taj ustaški pozdrav, neće biti novih Thomnpsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju bilo gradske ustanove, bilo gradska poduzeća u Zagrebu", dodao je, prenosi Index.

Ovo je odlučeno zbog ustaškog pozdrava na Hipodromu

"Vidjeli ste jučer informaciju da je Thompsonov menadžment objavio kako će se jedan od koncerata u sklopu njihove turneje održati u Areni Zagreb. Radi se o koncertu 27. prosinca ove godine i treba reći da je ugovor za zakup Arene Thompsonov menadžment za taj termin potpisao s podružnicom Zagrebačkog Holdinga potpisao u ožujku ove godine, prije koncerta na Hipodromu", rekao je Tomašević.

"Podsjećam da smo nakon Thompsonova koncerta još na Trgu bana Jelačića, povodom dočeka rukometaša, na kojem nije bilo spornog ustaškog pozdrava, u dobroj vjeri dozvolili koncert na Hipodromu na kojem su, nažalost, tisuće ljudi, zajedno s izvođačem uzvikivale taj protuustavni pozdrav. Da je to protuustavni pozdrav, nekoliko je puta ponovio i Ustavni sud, koji ga je proglasio nedvojbeno ustaškim i nedvojbeno protuustvnim", dodao je Tomašević.

"Ono što želim još naglasiti je da je uoči koncerta na Hipodromu bilo pjevanja ustaških pjesama u centru grada koje policija nije pokušala spriječiti, a po gradu i na koncertu je bilo pojedinaca koji su nosili ustaško znakovlje. Na kritike o nepostupanju policije su nadležne institucije okrivile gradsku vlast jer smo dozvolili koncert", nastavio je gradonačelnik Zagreba.

"Thompsonov menadžment je, znači, osim ovog termina 27. prosinca u Areni, za koji je potpisan ugovor, tražio i termin za koncert u Areni 28. prosinca. Sad mogu reći da će se koncert 27. prosinca dogoditi jer je taj ugovor potpisan, no koncert 28. prosinca se neće dogoditi. Ukoliko na koncertu 27. prosinca bude korišten taj ustaški pozdrav, neće biti novih Thomnpsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju bilo gradske ustanove, bilo gradska poduzeća u Zagrebu.

U sljedećih nekoliko tjedana ćemo kao gradska uprava se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će vrijediti za sve izvođače i sve organizatore. Propisat ćemo neprihvatljivost korisštenja protuustavnog ustaškog pozdrava, ustaških obilježja ili bilo kakav poziv na diskriminaciju ili rasizam na koncertima ili drugim događajima kojima upravljaju gradske institucije u Gradu Zagrebu, na sličan način kao što je to propisano pravilnikom UEFA-e", zaključio je Tomašević.