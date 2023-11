TODORIĆ SE OBRATIO JAVNOSTI: "Sve im se srušilo kao kula od karata. Ovo je moja pobjeda nad pobjedama!"

Palo je ključno vještačenje u slučaju Agrokor. Naime, Visoki kazneni sud potvrdio odluku Županijskog suda u Zagrebu da je vještačenje Ismeta Kamala za poljski KPMG, koje je plaćeno čak 1,3 milijuna eura, nezakonito. Podsjetimo, ovo najskuplje vještačenje u Hrvatskoj plaćeno je 1,3 milijuna eura.

Ivica Todorić tim je povodom pozvao medije da dođu ispred Ciboninog tornja, gdje će dati izjavu o odluci Visokog kaznenog suda RH u slučaju Veliki Agrokor.

- Da ne ponavljam neke stvari, s vama družim već puno godina. Znate što sam govorio, znate moje dokaze, sve što sam iznosio i nažalost sve se pokazalo istinom. Nažalost ne za mene, nego za one koji su pokrenuli ovaj politički, zločinački proces. To im se danas ruši kao kula od karata, ali izgleda da nitko nije bio svjestan kolika se šteta radi - rekao je Todorić na početku.

- Nevjerojatno mi je da jedna država s velikim mogućnostima, stranim odvjetnicima, da nisu shvatili u koju se avanturu upuštaju. I kakvu štetu čine. Ja sam od prvog trenutka kazao da ću pobijediti na svakoj instanci. Ja to ne govorim bezveze, ja nisam neozbiljan čovjek. Ja nisam pravnik, ali sam razgovaramo s jako puno pravnika, stranih, koji se čude... - dodao je, piše 24 sata.

'Plenković je u dlaku znao što imam'

- Nisam neozbiljan niti sam pravnika, razgovarao sam s desecima svjetskih pravnih agencija. Ne vjeruju da nešto tako dobro imam. Plenković je u dlaku znao što imam. Ja sto posto dobivam kakve dokumente imam. A ono što zna, a zna i država, čovjeku se zamuti u glavi koji su to iznosi. Strah me što će se dogoditi nakon svega. Nakon toliko godina ovo je sramota da ne može biti veća. Županijska tužiteljica potpiše ugovor s nekim tko nije vještak.

- U ovoj zgradi mi se najavila potpredsjednica Vlade, sjedne preko puta mene i kaže da ću potpisati bez naknade predaju firme i makni se iz firme. Sledio sam se. Takva ucjena, na takav način. Prvo sam znao da to nije ona nego Plenković. I zato šest godina govorim Plenković. Zločin su napravili. Došli su u moju firmu i ucjenili me. Odbio sam to - dodao je.

- Po Plenkovićevu zahtjevu trebao sam Rusima predati privatnu firmu, to sam odbio. Napisali su onda zakon za sebe, banda je preuzela kompaniju, svi znate kako, da bi danas bila uništena kompanija, a da bi država dobila enormne zahtjeve za odštetu. Nisam znao koliko to vrijedi, koliku odštetu mogu dobiti. Ali ako sam imao samo milijardu vrijednost kompanije, a to je više, kamata za sedam godina je možda milijardu i pol. Da je pravna država, netko bi politički, a i kazneno odgovarao. Napravili su ogromnu štetu mojoj obitelji, suradnicima, dobavljačima... - istaknuo je Todorić.

'Ovo je moja pobjeda nad pobjedama'

Otkrio je i što ako DORH odluči nastaviti bez vještačenja.

- Bez vještačenja moraju dati novu optužnicu. Optužili su me da sam moju firmu oštetio, a oni su ukrali milijardu i to u INA-i i nitko im ništa. Ne bojim se nastavka procesa, to je sve mrtvo. Plenkovića ne interesira istina, nego politička moć da se s interesima ne može van. No, ne može dobiti sljedeće izbore, a teško da će ih dočekati. Ovo je moja pobjeda nad pobjedama - istaknuo je.

- Što god počeli, to je sljedećih šest godina. Da malo žele državi dobro, ispričali bi se i dali ostavke. To je jedini put da se Hrvatska počne mijenjati - dodao je Todorić.

Na pitanje u vezi arbitraže rekao je da mu je stigao dokument iz Washingtona, navodi 24 sata.

- Naravno da imam, ima i država i mi. Dobili smo sve, ali ne smijemo o tome govoriti jer je država zabranila. Oni nisu dali pa ne mogu o tome govoriti, ali je profesionalno napravljeno. RH je nekoliko puta tražila da se ne objavi dokument, a mi smo inzistirali da bude javan proces, ali moramo poštovati odluku suda - rekao je.