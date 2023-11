TO MOGU SAMO NAJBOLJI Hrvatski as ušao u Milanovu kuću slavnih

Nakon što mu je lani podignut dres pod svod doma Efesa, Sinana Erdema, Kruno Simon, proslavljeni hrvatski reprezentativac, koji na kraju karijere igra za Samobor, dobio je veliku počast i od Milana.

Klub koji je bio trostruki europski prvak, a osvojio je svako natjecanje koje je zaigrao - između ostalog bio je i trideset puta prvak Italije - uvrstio je Krunu Simona u svoju Kuću slavnih. Sve se to dogodilo na poluvremenu utakmice u kojoj je Milano ugostio baš Efes i svladao ga sa 92:76. U tom porazu je Ante Žižić odigrao 16 minuta za pet poena (šut 2-3), dva skoka, dvije oduzete lopte i blokadu.

Maccabi je u domaćinstvu u Beogradu tijesno svladao Fenerbahče (78:73), a Olympiacos je bio bolji od Zvezde (92:76). Real Madrid je i dalje nedodirljiv, sada je prvak Europe svladao Monaco (91:73), a Mario Hezonja je odigrao 12 minuta, bez poena (šut 0-2 za tri) i tri skoka, pišu Sportske novosti.

Rezultati: Maccabi - Fenerbahče 78:73 (Brown 18, Colson 13p, 14s, Baldwin 12p, 4s, 5a, Webb 10p, 7s/Biberović 18p, 5s, Wilbekin 18p, 4s, 7a, Hayes 16p, 6s), Olympiacos - C. zvezda 88:83 (Peters 28p, 4s, 3a, Canaan 15p, 3s, Fall 14p, 14s, 3a, Papanikolaou 11p, 5s, 5a/Nedović 26p, 3s, 4a, Teodosić 15p, 3s, 4a), Milano - Efes 92:76 (Shields 18p, 3s, 3a, Hall 15p, 3s, 5a, Mirotić 14p, 3s, Melli 13p, 10s/Clyburn 18p, 7s, 4a, Thompson 17p, 3a, Larkin 13p, 7a), Real Madrid - Monaco 91:73 (Musa 21p, 5a, Llull 14, Campazzo 12p, 5a, Poirier 12p, 11s, Tavares 12p, 7s, 4a/Motiejunas 14, James 13p, 4s, 5a).

Poredak: Real Madrid 8-0, Barcelona 6-2, Virtus 6-2, Valencia 5-3, Maccabi 5-3, Monaco 5-4, Olympiacos 5-4, Fenerbahče 5-4, Panathinaikos 4-4, Baskonia 4-4, Efes 4-5, Partizan 3-5, Žalgiris 3-5, Bayern 3-5, C. zvezda 3-6, Milano 3-6, Asvel 2-6, Alba 1-7.

"Tough for me to say something smart while the two teams that I love the most are playing each other. I just want to say thank you all for your support"

Kruno Simon#insieme #ForzaOlimpia #EA7EFS pic.twitter.com/6pXuRmpYod

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) November 16, 2023