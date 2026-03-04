Tlo se treslo u gluho doba noći! Dva potresa probudili Dalmaciju: "Kratko je drmalo, ali gadno"

U noći s utorka na srijedu područje sjeverne Dalmacije pogodila su dva potresa.

Podrhtavanje se osjetilo na širem području, a mnoge je probudilo iz sna.

Prvi u blizini Murvice, a potom i snažniji potres kod Siverića, koji su se osjetili na širem okolnom području.

- Noćas, 4. ožujka 2026. u 0:50 Seizmološka služba zabilježila je slab potres s epicentrom kod Murvice, 25 km sjeverozapadno od Benkovca. Magnituda je bila 2.9 po Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV EMS.

Iz Kaštel Starog javljaju da je “zatreslo par sekundi”, dok građani Splita navode “lagan potres” i “trominutno, oko tri sekunde podrhtavanja”. U Žrnovnici ističu da ih je potres probudio uz snažan zvuk nalik grmljavini, dok iz Turnja navode da je bio “jači nego prije” te da se osjetila izraženija trešnja.

“Kao grmljavina u daljini”

Najviše dojava stiglo je iz Zadra, ali i iz mjesta poput Sukošana, Bibinja, Polače, Zemunika Donjeg, Crnog, Preka, Poličnika, Kožina, Nina, Vira i drugih okolnih naselja.

Građani najčešće opisuju da se čula “tutnjava poput grmljavine”, “duboki huk”, “zvuk kao kad avion polijeće” ili “kao jaka eksplozija”. Mnogi navode da je sve trajalo svega nekoliko sekundi.

– Kao da je zagrmjelo, osjetila se tutnjava – stoji u jednoj od dojava iz Zadra.

– Trajalo je pet-šest sekundi uz trešnju i ružan zvuk kao kad avion polijeće – navodi drugi svjedok.

Pojedini građani ističu da su više čuli zvuk nego što su osjetili samo podrhtavanje tla, dok su drugi prijavili lagano ljuljanje namještaja i zveckanje predmeta, osobito na višim katovima zgrada.

Uznemireni kućni ljubimci

Zanimljivo, jedan svjedok iz Polače naveo je da su se psi uznemirili nekoliko trenutaka prije i nakon potresa, iako sam potres nije bio snažno osjetan.

U pojedinim mjestima, poput Poličnika, građani su kratkotrajnu tutnjavu opisali kao da je riječ o eksploziji, dok su u obalnim dijelovima, uključujući Kožino i Petrčane, neki prijavili jače podrhtavanje koje je trajalo tri do četiri sekunde.

Noćas, 4. ožujka 2026. u 1:23 Seizmološka služba zabilježila je prilično jak potres s epicentrom kod Siverića. Magnituda je bila 3.9 po Richteru, a intenzitet u epicentru V EMS - izvijestili su iz Seizmološke službe.