Prilično jak potres iza ponoći probudio mnoge Dalmatince, epicentar kod Drniša: "Zvuk nalik grmljavini"

U 1 sati i 23 minute nakon ponoći dogodio se prilično jak potres s epicentrom kod Drniša.

Prema prvim informacijama EMSC-a, magnituda je iznosila 3.9 prema Richteru.

Epicentar je bio 47 kilometara sjeverozapadno od Splita i tek dva kilometra sjeverno od Drniša.

Dubina je bila plitka, procjenjuje se na 6 kilometara.

Potres se mogao osjetiti u velikom dijelu Dalmacije od Zadra do Makarske.

Iz Kaštel Starog javljaju da je “zatreslo par sekundi”, dok građani Splita navode “lagan potres” i “trominutno, oko tri sekunde podrhtavanja”. U Žrnovnici ističu da ih je potres probudio uz snažan zvuk nalik grmljavini, dok iz Turnja navode da je bio “jači nego prije” te da se osjetila izraženija trešnja. asf

Ranije potres u zadarskom arhipelagu

Prema podacima EMSC-a, u noći sa srijede na četvrtak zabilježen je potres magnitude 2.5 u Jadranskom moru. Potres se dogodio 22 minute nakon ponoći, a epicentar je bio u moru, sjeverozapadno od zadarskog područja.

Iako je riječ o slabijem potresu, brojni građani s područja Zadra i okolice prijavili su da su osjetili podrhtavanje ili barem čuli snažnu tutnjavu.

“Kao grmljavina u daljini”

Najviše dojava stiglo je iz Zadra, ali i iz mjesta poput Sukošana, Bibinja, Polače, Zemunika Donjeg, Crnog, Preka, Poličnika, Kožina, Nina, Vira i drugih okolnih naselja.

Građani najčešće opisuju da se čula “tutnjava poput grmljavine”, “duboki huk”, “zvuk kao kad avion polijeće” ili “kao jaka eksplozija”. Mnogi navode da je sve trajalo svega nekoliko sekundi.

– Kao da je zagrmjelo, osjetila se tutnjava – stoji u jednoj od dojava iz Zadra.

– Trajalo je pet-šest sekundi uz trešnju i ružan zvuk kao kad avion polijeće – navodi drugi svjedok.

Pojedini građani ističu da su više čuli zvuk nego što su osjetili samo podrhtavanje tla, dok su drugi prijavili lagano ljuljanje namještaja i zveckanje predmeta, osobito na višim katovima zgrada.

Uznemireni kućni ljubimci

Zanimljivo, jedan svjedok iz Polače naveo je da su se psi uznemirili nekoliko trenutaka prije i nakon potresa, iako sam potres nije bio snažno osjetan.

U pojedinim mjestima, poput Poličnika, građani su kratkotrajnu tutnjavu opisali kao da je riječ o eksploziji, dok su u obalnim dijelovima, uključujući Kožino i Petrčane, neki prijavili jače podrhtavanje koje je trajalo tri do četiri sekunde.

Bez prijavljenih šteta

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti, a s obzirom na relativno nisku magnitudu, riječ je o slabijem potresu koji je, čini se, više uznemirio nego što je prouzročio stvarne posljedice.