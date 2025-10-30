TKO TO MOŽE PLATIT? U oglasnicima se već nude stanovi u Lori, evo po kojim cijenama se prodaje kvadrat

Cijene stanova odletjele su u nebo. Kvadrati se posljednjih nekoliko godina plaćaju kao suho zlato. Ono što se prije nekih deset godina kupovalo po dvije do tri tisuće eura, danas se može prodati za dva ili tri puta više iznose. Ali se, isto tako, za svotu koja se dobije – opet ne može kupiti ništa.

Mnoge mlade obitelji muku muče s rješavanjem ovog problema. I dok se mislilo da će s vremenom cijene kvadrata otići dolje, dogodilo se upravo suprotno - u Splitu se teško može doći do stana po pristupačnoj cijeni. A nije da stanova nema.

Tako će primjerice u Lori niknuti velebno zdanje na zemljištu Željka Keruma. Tamo gdje je nekoć, dok se ovaj bivši splitski gradonačelnik još bavio trgovinom, bila jedna od njegovih većih trgovina. Sada su tamo bageri i radnici, a do ljeta 2027. bit će stambeni objekt.

Kerumov kompleks koji se radi po projektu arhitekta Danijela Marasovića sastoji se od nebodera i nešto nižih zgrada. Oko deset tisuća kvadrata je predviđeno za stanovanje, a u kompleksu je planiran i prostor za vrtiće, ljekarne, trgovine,...

„Zgrada je osmišljena prema najvišim standardima kvalitete i udobnosti, s brojnim inovativnim rješenjima koja je izdvajaju na tržištu. Ovo je prva zgrada u Splitu s uvedenim plinskim sustavom, vodenim grijanjem i multi-split klimatizacijom, čime se osigurava maksimalna energetska učinkovitost i komfor stanovanja. Zgrade projekta Lora po standardu i dizajnu usporedive su s hotelima s pet zvjezdica. U izgradnji se koriste najkvalitetniji materijali, a svaki detalj pažljivo planiran kako bi se postigla vrhunska estetika i funkcionalnost. U sklopu projekta bit će recepcija i teretana namijenjene stanarima“, opisano je na stranici splitske agencije za nekretnine koja je oglasila stanove za prodaju.

Osam i nešto tisuća kvadrat

Odlučili smo kliknuti na stan od 81.22 metra kvadratna. Cijena mu je 8.250 eura po kvadratu.

„Trosoban prostran stan ukupne površine 81,22m2 nalazi se na 5 katu zgrade od ukupno 6 katova. Stan se sastoji od tri spavaće sobe, 2 kupatila, kuhinje s blagovaonicom, dnevnog boravka i lođe. Velike staklene stijenke pružaju mnogo osvjetljenja tokom dana , i pružaju predivan pogled iz samog stana. Orijentacija stana je jugoistok. Stanu pripadaju tri parking mjesta u garaži u iznosu od 35 000€ po svakom mjestu, te sprema koja se nalazi u suterenu zgrade u iznosu od 22 000€“, stoji u opisu pa vi sad računajte koliko bi vam trebalo za ovaj stan.

Naravno, ima i manjih stanova, ali i onih većih, a ima i nešto nižih cijena. Tako se može pronaći i stanove čija je cijena 7.370 eura po kvadratu ili pak 7.700 eura.

„Sve ide po planiranoj dinamici izgradnje, možda i bolje od planiranog. Izašli smo iz nivoa garaže za zgrade A i C, uskoro ćemo i za ostale. Ukupno je cijeli projekt od 48 tisuća metara kvadratnih PRP-a, a interes za kupnju i najam je ogroman...“, potvrdio nam je nedavno Željko Kerum kako ovaj doista značajan projekt ide svojim tijekom.

„Ono što stanove u L68° čini istinski posebnima je filozofija po kojoj ne postoje dva ista stana. Svaka je stambena jedinica tretirana kao zasebna cjelina - praktički je svaki stan 'custom made'. Površine se kreću od oko 45 m² (jednosobni) do 220 m² (penthouse), s varijacijama u orijentaciji, katnosti i broju soba, što kupcima omogućuje pronalazak doma savršeno prilagođenog osobnim željama i potrebama“, stoji u opisu agencije za nekretnine.

Svaka roba nađe svog kupca pa će sigurno i ovi stanovi uskoro biti rasprodani.