U Lori niče cijeli novi kvart! Kerum gradi stambeno-poslovni kompleks sa 125 stanova, 600 mjesta za parking...

[FOTOGALERIJA] Najavljivao je popularni Žele veliki projekt u Lori

Možete govoriti što hoćete o Kerumu (i pisati, i mi volimo podsjetiti ljude da nije sve 'roža i fjori'), Željku Kerumu, ali lik nema volje za mirovinom.

Još dok se nije naslućivala neslavna propast trgovačkog biznisa, čak i prije vremena kada je Kerum postao prvi direktno izabrani (isključivo voljom birača) gradonačelnik Splita, dakle prije gotovo dva desetljeća, najavljivao je popularni Žele veliki projekt u Lori!

lora kerum kompleks 2
Na mjestu njegove trgovine, jedne od temeljnih objekata njegovog poslovnog carstva, već tada je zamislio seriju stambeno-poslovnih zgrade, nebodera sa stanovima i poslovnim prostorima... No, nije tada bilo vrijeme, u međuvremenu je prošao i prešao sa statusa trgovca na nekretninaša, umjesto dućana bavi se gradnjom i iznajmljivanjem, ponešto i ugostiteljstvom, a koliko ostane vremena i poljoprivredom.

Svi znaju za Kerumov OPG, još poznatija je Periska u Rogoznici, a od početka ove godine zaozbiljno su počeli raditi strojevi u rečenoj Lori. Davno je manji dio nekadašnjeg objekta srušen, da se pokaže želja za izgradnjom golemog nekretninskog pothvata po građevinskoj dozvoli, e da bi početkom ove godine, tamo negdje u veljači, i posljednji tragovi nekadašnjeg sjedišta imperija (sjetimo se, tamo je Kerum izložio svog bijelog Maybacha, u restoranu uz trgovinu je često i sam boravio, a kat iznad, malo sa strane u računovodstvu velike trgovinske kuće tijekom novca upravljala je željeznom rukom njegova sestra Nevenka) postali su prašina.

"Interes za kupnju i najam je ogroman..."

Nastavilo se jednakim, brzim tempom pa su rupu za parkirališta i temelje brzo zamijenili betoni...

-Sve ide po planiranoj dinamici izgradnje, možda i bolje od planiranog. Izašli smo iz nivoa garaže za zgrade A i C, uskoro ćemo i za ostale. Ukupno je cijeli projekt od 48 tisuća metara kvadratnih PRP-a, a interes za kupnju i najam je ogroman... - potvrdio nam je Željko Kerum kako ovaj doista značajan projekt ide svojim tijekom. Da neće biti nekakvih neugodnih iznenađenja (puše se i na hladno kad su u pitanju goleme investicije, eno je kod Općine još rupa od Small Malla...) u ovoj priči na neki način su jamci Kerumovi partneri.

- Napomeni kako nam je partner u ovom projektu korporacija Texo Molior iz Cavtata, oni su i glavni izvođači. - kaže nam Kerum, a Texo Molior doista nije šala, ljudi imaju impresivni popis izgrađenih objekata ili projekata u Hrvatskoj, između ostalog i dio prometnica oko Pelješkog mosta, onaj dio prema Stonu koji je bio prilično zahtjevan.

- U ljeto 2027. godine očekujemo završetak radova i prva useljenja. - kaže Kerum koji nam doduše nije želio odati ime barem nekog velikog kupca, to je poslovna tajna, jer nastupa i u ime Texo Moliora... No, zato je naglasio kako će kompleks imati 600 parkirnih mjesta, garaža će naime biti na 19 tisuća kvadrata!

10 13 kerum lora gradiliste 11
- Projekt je na odličnoj lokaciji, uz dovoljno parkirališnih mjesta, logično je da vlada ogroman interes. - zadovoljan je naš sugovornik iako pomalo tajnovit za svoje standarde.

Ali dobro, dosta toga je o cijelom kompleksu poznato: radi se po projektu arhitekta Danijela Marasovića, gdje je sve organizirano tako da je gotovo samodostatno.

Kompleks se sastoji od nebodera u nešto nižih zgrada od 11, deset, šest i četiri kata. Oko deset tisuća kvadrat je predviđeno za stanovanje - ukupno 125 stanova od 34 do najvećih sa 108 kvadrata - s u kompleksu je planiran i prostor za vrtiće, ljekarne, trgovine,...

