Tko stoji iza lažnih dojava o bombama u školama i centrima?

Diljem Hrvatske u četvrtak su stigle dojave o bombama - u više škola u Istri, potom na području Šibenika, Kaštela, Karlovca, kao i u trgovački centar Arena u Zagrebu.

Ranije su dojave stizale i u Rijeku, Split, Osijek, Dubrovnik... Također su "mete" bile škole i trgovački centri.

Stoji li iza svega nečija neslana šala ili nešto drugo, za net.hr komentirao je prof. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti "dr. Franjo Tuđman" te stručnjak za sigurnost, piše Net.hr.

Tri moguća scenarija

Po njemu su moguća tri scenarija tko stoji iza svega - prvo da se radi o onima koji "kopiraju" ranije slučajeve. Drugo, postoji mogućnost da se radi o neuračunljivoj osobi. I treće - da ima puno ozbiljniju pozadinu s potpisom hibridnog ratovanja i da je namjera obavještajna diverzija.

"Ako se nešto događa sedam dana, to postaje problem. Nakon 15 dana stav možda postane i 'tko vas šiša', a sustav mora reagirati baš na svaku dojavu i svaku mora provjeriti. Time se dižu tenzije i drži društvena napetost. Zašto škole? Svi smo osjetljivi na djecu - čak i oni koji ih nemaju, te su djeca najpogodniji instrument za plasiranje bilo kakvih operacija", pojašnjava prof. Akrap.

Izazivanje velike pažnje

Trgovački centri također izazivaju veliku pažnju, neovisno o tome je li u centru 5000 ili 100.000 ljudi. Vijest o bombi tu ne može proći nezapaženo.

"U obavještajnom smislu postoji pojam koji se zove obavještajna diverzija. Njome privlačite pozornost represivnog sustava koji angažira svoje snage. Jednom kad snage podignete, one ne mogu biti na drugim mjestima. Ako pse koji otkrivaju bombe i droge pošalju u škole i trgovačke centre, onda ti psi ne mogu biti na graničnim prijelazima i u lukama gdje se provjeravaju tereti na droge i eksploziv", ukazuje na problem.

Promatranje reakcije sustava

Kada se pojavi dojava o bombi, može se promatrati reakcija sustava - tko ide kamo, što radi, u kojim rokovima i slično.

Daje slikoviti primjer na objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa vezanu uz Iran da će uništiti cijelu jednu civilizaciju.

"Što se dogodilo? Uvjeren sam da je pola ljudi pomislilo da će baciti nuklearnu bombu. U svakom ratu postoje sustavi obmana i prijevara, dezinformacija kad se pokušava utjecati na protivnika i donošenje odluka. Što se dogodilo? Iranci nisu bili sigurni što će Trump napraviti i oni su potegnuli aktivnosti za zaštitu sustava i ljudi koji odlučuju za 'sudnji dan'. Amerikanci i Izraelci su sigurno sve snimali - satelitima, digitalno, elektronski i promatrali što se radi, tko ide kamo, kako se prebacuju novci... Iranci su nasjeli i potegnuli cijeli svoj obrambeni sustav", uvjeren je Akrap koji na ovom primjeru dočarava što znači izazvati sustav da se aktivira i promatrati reakciju.

Prijevare i obmane u ratovanju

Ponavlja - sastavni dio svakog rata su prijevare i obmane.

"Neprestano govorim da ne nasjedamo na prvu. Mi kao Institut za istraživanje hibridnih sukoba utvrdili smo da veliki broj dezinformacija u hrvatskom informacijskom prostoru dolazi iz Rusije i Srbije još od vremena COVID-a. Ranijih godina također je bio niz dojava o bombama koje su stizale u valovima. U najmanje 50 posto slučajeva dojave su stizale s IP adresa koje se povezuju s Rusijom", tvrdi prof. Akrap.

Također, za te dojave kaže da je bilo naznaka da ih generira umjetna inteligencija zbog miješanja ekavice i ijekavice. "Digitalni rat je stvarnost", rekao je.

Zbog svega toga, kaže da bi MUP trebao dobiti posebne i napadne instrumente uz pomoć kojih bi brže i lakše identificirali tko šalje ovakve dojave.

Podsjetimo, RTL Danas u srijedu je doznao da su dotadašnje prijetnje stizale sa stranih IP adresa.

