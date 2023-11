TKO NAM TO DOSTAVLJA POŠTU? Splićanka u šoku, nije ovo očekivala: "Imam pogled na portun... Kažemo mu 'dobar dan', a on samo gleda"

Stanovnike splitskog Mertojaka uznemirio je i zabrinuo jučerašnji prizor – poštu im dostavlja osoba koja ne govori i ne razumije hrvatski jezik. I iako se čini da preporučenu poštu još ne dijeli, 'obična' pošta nerijetko završi samo na polici, ne i u za to predviđenim sandučićima, tvrdi nam Splićanka.

"On samo 'bleji' u te sandučiće"

„U strahu smo, vrime je od uplatnica, a on je sav jadan pogubljen. Nije on kriv, nego oni koji su ga zaposlili. Nekako i uspije naći adresu, preko Google-a, ali prezimena… To je strašno. Iako su u portunu prezimena pregledno napisana, pitanje je kako će stizati uplatnice od banke, struje, vode… On samo 'bleji' u te sandučiće“, prepričala nam je situacija gospođa koja stanuje u zgradi.

Odgovor nije dobila, mi smo ga zatražili...

U strahu za vlastite račune je i stariji gospodin iz prizemlja, koji je došljaku pomogao ubaciti poštu u za to predviđeno mjesto. Gospođa mu je također pomogla.

„Ne može se tek tako zaposliti nekoga, jer eto, popunili su broj, i sad neka dijeli. Sve je dobro dok ne krenu tužbe jer računi ne stižu. Prije smo imali svog poštara, mijenjali bi ga jedino kada bi bio bolestan. A sada, svaki dan novi, i tako smo došli do ove situacije danas – umjesto da našim ljudima povećaju plaću, oni uvoze strane radnike koji ne znaju niti engleski jezik, a kamoli hrvatski.“

Gospođa iz priče pokušala je kontaktirati i rukovodeće iz splitske Hrvatske pošte, ali odgovor nije dobila. Kako tvrdi, dostavljač je momak od kojih 25 do 30 godina, izgledom Filipinac, a specifična slova hrvatske abecede kao što su č, ć, ž i š promatra s čuđenjem.

Ljudi su šokirani

„U šoku sam, i sad stojim na prozoru, imam pogled na portun. Kažemo mu dobar dan, a on samo gleda. Problem je velik, jer danas je došao meni, sutra će možda vama“, zaključila je.

O nastaloj situaciji poslali smo upit Hrvatskoj pošti čiji odgovor očekujemo. Po primitku odgovora, napisat ćemo nastavak na ovaj članak. Je li riječ o nedostatku radne snage ili je nešto drugo na stvari, doznat ćemo uskoro...