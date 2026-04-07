Tko kaže da nema turista? Scene iz srca Splita govore same za sebe

Nakon uskrsnih blagdana, prvi radni dan u Split je donio gotovo ljetni ugođaj. Sunčano vrijeme i temperature koje su se danas kretale oko 18 i 19 stupnjeva Celzijevih izmamile su brojne građane i posjetitelje na splitsku Rivu, ali i na Zapadnu te Istočnu obalu.

Već od jutarnjih sati bilo je vidljivo kako su mnogi odlučili iskoristiti ugodno vrijeme za šetnju, kavu na suncu i boravak na otvorenom, unatoč tome što je riječ o prvom radnom danu nakon blagdanskog predaha. Ulice i šetnice uz more bile su ispunjene prolaznicima, a atmosfera je u središtu grada podsjećala na prave proljetno-ljetne dane.

Osjetno je i kako u podmarjanski grad pristiže sve više turista, što se može primijetiti ne samo po većem broju stranih jezika na ulicama, nego i po samom življem ritmu grada. Uz to, sve se više osjeća i svojevrsna promjena u modi pa su mnogi već posegnuli za laganijom odjećom, sunčanim naočalama i proljetnim kombinacijama koje dodatno naglašavaju vedrinu ovih dana.

Iako meteorolozi za naredne dane najavljuju blagu promjenu vremena, današnje gotovo ljetno raspoloženje u Splitu brojni su itekako znali iskoristiti.

Što smo snimili, pogledajte u fotogaleriji Igora Jakšića.