Tko je zgodna Makaranka koju ljubi Stipe Drviš?

Pohvalili su se novom životnom avanturom

Nekadašnji svjetski boksački prvak Stipe Drviš (51), koji je svojedobno osvajao svjetske naslovnice kao vlasnik WBA pojasa u poluteškoj kategoriji, danas živi daleko mirnijim tempom. Umjesto reflektora i ringa, sada uživa u svakodnevici ispunjenoj putovanjima, rekreacijom i ljubavlju, u društvu partnerice Nikoline Tarčuki (41) s kojom dijeli život u Puli.

Njihova priča započela je još 2006. godine u Makarskoj, kada su se prvi put upoznali.Zajedno su proputovali svijet. Bili su u Americi, na Filipinima, u Tanzaniji, u Meksiku, u Zanzibaru, na Baliju i još puno svjetskih turističkih lokacija, a sada se pohvalila slikom s Havaja.

Ima 41 godinu, izgleda nevjerojatno dobro, a na Instagramu je prati 14 tisuća ljudi.

 

 
 
 
 
 
