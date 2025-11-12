Tko je zgodna Makaranka koju ljubi Stipe Drviš?

Nekadašnji svjetski boksački prvak Stipe Drviš (51), koji je svojedobno osvajao svjetske naslovnice kao vlasnik WBA pojasa u poluteškoj kategoriji, danas živi daleko mirnijim tempom. Umjesto reflektora i ringa, sada uživa u svakodnevici ispunjenoj putovanjima, rekreacijom i ljubavlju, u društvu partnerice Nikoline Tarčuki (41) s kojom dijeli život u Puli.

Njihova priča započela je još 2006. godine u Makarskoj, kada su se prvi put upoznali.Zajedno su proputovali svijet. Bili su u Americi, na Filipinima, u Tanzaniji, u Meksiku, u Zanzibaru, na Baliju i još puno svjetskih turističkih lokacija, a sada se pohvalila slikom s Havaja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ima 41 godinu, izgleda nevjerojatno dobro, a na Instagramu je prati 14 tisuća ljudi.