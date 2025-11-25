Tko je to na novoj karikaturi Tisje Kljaković Braić? "Sve sam ti omogućila"

Splitska umjetnica Tisja Kljaković Braić još je jednom "oživjela" prepoznatljivi dalmatinski par u duhovitoj ilustraciji koja je ovog puta inspirirana prijateljima iz stvarnog života. Ilustraciju je na Facebooku podijelila Blanka Mateša, ne skrivajući oduševljenje što su joj ona i partner Zlatko Mateša poslužili kao motiv.

"Ima li lipše stvari nego kad si umjetnici inspiracija? I još kakvoj umjetnici! Predivna i pretalentirana moja prijateljica Tisja…", napisala je Mateša, dodajući kako se umjetnica poigrala njihovim odnosom i svakodnevicom. U objavi je kroz šalu opisala situaciju u kojoj su ona i partner “dalmatinski par”, dok se u njihovom domu druženje nastavlja uz tipični lokalni humor i dijalekt.

Na ilustraciji, izvedenoj u Tisjinom prepoznatljivom stilu, prikazan je intimni kućni trenutak: žena u kuhinji, a muškarac opušteno zavaljen u fotelju s mobitelom u ruci. Uz crtež stoji i kratki dijalog na dalmatinskom govoru koji dodatno naglašava svakodnevne, simpatične razmirice oko kuhanja i jezika – "Danas ćemo manistrau!", uz duhoviti dodatak o "Google Translateu" i "manistri".

Mateša je zaključila objavu riječima: "Sve sam ti omogućila! Volimo vas. I volimo Tisju.", uz tag @tisjakljakovicart, a reakcije pratitelja već su pokazale koliko se publika lako pronalazi u ovom toplom, realističnom i nadasve duhovitom prikazu dalmatinske svakodnevice.