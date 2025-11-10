Tko je to jučer svirao na splitskoj Rivi?

Na splitskoj Rivi u nedjelju, 9. studenoga 2025., održan je prosvjed za zaštitu hrvatske radne snage u organizaciji Udruge za bolju Hrvatsku. U sklopu programa nastupili su i Braća Kumerle (iZLET), koji su uživo izveli svoju autorsku domoljubnu pjesmu "Znakovlje Hrvata".

Prema opisu izvođača, riječ je o pjesmi koja tematski povezuje Hrvate u domovini i iseljeništvu te se posljednjih mjeseci promovira kao simbol jedinstva hrvatske zajednice, "od Vukovara do Sydneya, od Splita do Münchena". Na Rivi je izvedena u rock aranžmanu, uz gitare i popratno pjevanje dijela okupljenih.

Nastup je bio dio glazbenog dijela prosvjeda, u kojem su naglašene poruke o položaju hrvatskih radnika i potrebi bolje zaštite domaće radne snage. U objavama na društvenim mrežama Braće Kumerle istaknuto je i da izvedba u Splitu podsjeća na "snagu zajedništva" te da se nadovezuje na tradiciju popularnih domoljubnih pjesama.

Braća Kumerle pjesmu "Znakovlje Hrvata" promoviraju putem više platformi, među ostalim na Instagramu, Facebooku i TikToku, gdje redovito objavljuju live nastupe i nove aranžmane svojih pjesama.