Tko je sve zablistao na premijeri 'Giselle' u HNK Split?

Večeras je u Hrvatsko narodno kazalište u Splitu održana svečana premijera romantičnog baletnog klasika 'Giselle' Adolphe Adam, koja je okupila brojna poznata lica iz kulturnog i javnog života.

Nova splitska produkcija, pod vodstvom koreografkinje i redateljice Mirna Sporiš Miani, donosi suvremeno čitanje bezvremenske priče o ljubavi, izdaji i oprostu. Predstava se oslanja na klasična koreografska rješenja Jules Perrot, Jean Coralli i Marius Petipa, uz naglasak na izražajnost i tehničku preciznost ansambla.

Raskošna scenografija i bogati kostimi, koje potpisuju Slaven Raos i Barbara Bourek, dodatno su naglasili kontrast između realističnog i nadnaravnog svijeta, ključan za estetiku romantičnog baleta. Orkestrom HNK Split ravnao je maestro Andrej Vesel, kojemu je ovo prva baletna produkcija.

Publika je s velikim zanimanjem pratila izvedbu, a umjetnici su nagrađeni dugotrajnim pljeskom. Večer su dodatno obilježili brojni uzvanici koji su prije početka predstave prošetali ispred kazališta i rado pozirali pred objektivom naše Mie Milković.

Nakon premijerne izvedbe, HNK Split priprema i poseban umjetnički događaj – petu izvedbu „Giselle“ koja će se održati 2. travnja, a u kojoj će nastupiti međunarodne baletne zvijezde Iana Salenko i Marian Walter.