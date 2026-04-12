Tko je sve danas u svečanoj loži Poljuda?

Hajduk danas s početkom u 18.30 sati igra s Goricom na Poljudu utakmicu 29. kola SuperSport HNL. .

- U ovoj ligi nema laganih utakmica, u goste nam dolazi Gorica koja sve više napreduje. U svojim redovima ima dosta talentiranih igrača i dobrog trenera. Sviđa mi se kako igraju presing, gledao sam je i protiv Dinama, ali oni su na nekoj drugoj razini trenutno, zabijaju tri, četiri gola svaki put, a to nije lako - ovako je susret najavio trener Gonzalo Garcia na konferenciji za medije održanoj u petak.

Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s 56 osvojenih bodova, 10 manje od vodećeg Dinama i 15 više od trećeplasirane Rijeke.

Brojni su navijači stigli na Poljud. Stadion nije pun kao za vrijeme derbija, ali svakako ima dovoljno navijača za jaku podršku klubu. I svečana loža fino je popunjena, a u njoj ima i poznatih lica. Pogledajte i sami tko je sve stigao.