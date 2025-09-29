Tko je sv. Mihovil? Danas se slavi zaštitnik policajaca, vojnika, padobranaca i radiologa

Sveti Mihael (Mihovil, Mihajlo) je, prema biblijskoj tradiciji, arkanđeo koji se u Bibliji spominje pet puta. Vjeruje se da je on zapovjednik nebeske vojske u ratu protiv Luciferovih sila tijekom Nebeskog rata. Zato se vjernici koji se nađu u nevolji često molitvom obraćaju ovom arhanđelu.

Sv. Mihovil zaštitnik je policajaca, vojnika, padobranaca i borbenih pilota, ali i radiologa. Zaštitnik je grada Šibenika, Trilja i Bjelovara koji na današnji blagdan slave i dan svog grada.

Štovanje sv. Mihovila počinje na Istoku u IV. stoljeću, a na zapadu potkraj V. stoljeća, i to sa spiljom ukazanja i hodočasničkim svetištem na Monte Garganu. Kult mu raste u Rimu nakon viđenja pape Grgura Velikog, koji je za vrijeme epidemije kuge ugledao arhanđela Mihovila nad Hadrijanovim mauzolejom (od tada prozvanim "Castel Sant Angelo", tj. Anđeoska tvrđava).

Na Zapadu se sv. Mihovil od IX. stoljeća pojavljuje kao krilati anđeo, odjeven u tuniku, s plamenim mačem ili s kopljem u ruci. Od visokog srednjeg vijeka prikazuje se u suvremenoj vojničkoj opremi: u oklopu, kacigi, sa štitom i kopljem.

Lik ili kapela sv. Mihovila u mnogim gradovima postavljeni su pred gradskim vratima ili nad njima, radi odbrane od zlih sila. Isto tako radi zaštite lik sv. Mihovila često je postavljen i na vrh zvonika. Mnoge crkve na grobljima posvećene su sv. Mihovilu a to je u svezi s njegovom funkcijom vagatelja duša na posljednjem sudu i s funkcijom voditelja duša u raj.

Ime Mihael, u hebrejskom ’Mi ka el’, što znači: »Tko je kao Bog?« spominje se u Svetom pismu pet puta.

»Knez kraljevstva perzijskoga protivio mi se dvadeset i jedan dan, ali Mihael, jedan od prvih Knezova, dođe mi u pomoć« (Dn 10,13). Iz toga teksta slijedi da je Mihael jedan od vrhovnih poglavica, a koji pritječe u pomoć proroku Danielu. U istoj glavi čitamo: »Nema nikoga tko bi se sa mnom protiv njih borio (kneza Perzije i kneza Grčke) osim Mihaela, Kneza vašega, moje potpore i moga okrilja« (Dn 10,21).

Najznačajniji je pak svetopisamski tekst o sv. Mihaelu iz Otkrivenja. »Uto se zametnu rat u nebu koji je Mihael sa svojim anđelima morao voditi protiv Zmaja. Zmaj i njegovi anđeli prihvatiše borbu, ali je ne mogoše izdržati. I mjesta za njih više nije bilo u nebu. Bijaše izbačen veliki Zmaj, stara Zmija, koja se zove đavao – sotona, zavodnik cijeloga svijeta – bijaše zbačen na zemlju i bijahu zbačeni s njime njegovi anđeli« (Dn 12,7–9).