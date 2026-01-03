Tko je odgovoran? Nepropisno parkiran automobil danima blokira prolaz u garaži splitskog trgovačkog centra

Fotografija parkiranog vozila koje blokira prolaz u garaži trgovačkog centra Mall of Split posljednjih se dana proširila društvenim mrežama, izazvavši niz reakcija građana.

Na stranici Prometne zgode i nezgode objavljena je fotografija uz tvrdnju da je automobil nepropisno parkiran čak dva dana, pri čemu je u potpunosti onemogućio prolaz drugim vozilima. Prema navodima iz objave, identitet vlasnika nije poznat, a problem nije riješen ni nakon obavještavanja policije.

Posebnu frustraciju izazvala je informacija da se, zbog administrativnih ograničenja, ne može postupati jer vlasnik vozila navodno nije evidentiran kao vozač u tom trenutku. Tako je, unatoč prijavama i vidljivom kršenju prometnih pravila unutar garaže, situacija ostala nepromijenjena danima.

"Blokiran prolaz i parkirana vozila.. I tako DVA DANA... Nitko ne zna (pa ni u centru) gdje je vlasnik... Policija obaviještena... Vlasnik nije vozač u ovom slučaju pa se ne može napravit ništa... Mall of Split", stoji u objavi uz fotografiju.