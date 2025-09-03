Tko je novi trener Rijeke? Zbog 18+ skandala potjeran je iz Malage

Španjolski stručnjak Victor Sanchez (49) novi je trener Rijeke. Potpisao je ugovor na dvije godine. Zadnji posao bila mu je ljubljanska Olimpija. S njom je prošle sezone u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu baš Rijeku porazio s 5:0, ali i osvojio naslov slovenskog prvaka s tim klubom. Otišao je jer se nije uspio dogovoriti s upravom oko novog ugovora, prenosi Index.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Tko je Victor Sanchez?

Punim imenom Víctor Sánchez del Amo postao je trener još 2010. godine. Tada je radio kao asistent, najprije u Getafeu, a onda u Sevilli i Olympiacosu. Prvi samostalni trenerski angažman stigao je 2015. godine u Deportivu.

Tamo je dobio otkaz krajem sezone nakon grozne serije od 22 utakmice bez pobjede, a posebno je bolan bio poraz od Barcelone koja ga je pobijedila 8:0. Nakon toga preuzeo je Olympiakos u kojem je dobio otkaz već nakon dva mjeseca nakon što je ispao od Hapoel Be'er Sheve u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Uslijedio je posao u Betisu u kojem se zadržao sedam mjeseci, ali je u 27 utakmica imao samo sedam pobjeda. Dvije godine je bio bez kluba pa je preuzeo drugoligaša Malagu, ali ga je na polusezoni uprava otpustila nakon skandala sa seks videom.

Neuspješan je bio u Cartageni u kojoj je u tri mjeseca pobijedio jednom i šest puta izgubio, a onda je preuzeo Olimpiju. Tamo je osvojio prvenstvo što mu je prvi trenerski trofej u karijeri. Kao igrač je prošao Realovu školu nogometa, a za Kraljevski klub je igrao između 1996. i 1998. godine te je imao 65 nastupa i sedam golova. Igrao je i za Racing, Elche, Panathinaikos i Deportivo, a za Španjolsku ima osam utakmica.

Potjeran zbog seks skandala

U siječnju 2020. godine Sancheza je Malaga suspendirala zato što se skinuo u gaće, samozadovoljavao se te to snimio. Video njegovog čina nekako je završio na internetu i postao viralan, a klub ga je za to kaznio.

Na spornoj snimci se vidi kako Sanchez u opremi Malage sjedi na kauču ispred mobitela i skida gaće, potom se hvata za penis i na kraju ga pokazuje nepoznatoj osobi s druge strane. Uskoro je i otpušten iz kluba.

Za tjedan dana imat će debi u Kupu

Prvu utakmicu na klupi novog kluba imat će u srijedu 10. rujna u Zagrebu gdje Rijeka protiv Maksimira igra u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa. Prvu prvenstvenu utakmicu imat će tri dana kasnije kada na Rujevici gostuje Lokomotiva, a 2. listopada će protiv Noaha u Armeniji otvoriti ligašku fazu Konferencijske lige.