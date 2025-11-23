Tko je najveći proizvođač guma za vozila na svijetu?

Možda je iznenađenje, a možda i nije – tvrtka koja već godinama drži vodeću poziciju zove se Lego! Na prvom je mjestu barem od početka 21. stoljeća. Jednom je čak uspjela srušiti Guinnessov svjetski rekord. To se dogodilo 2010. godine, kada je danska tvrtka proizvela čak 391 milijun malih guma u 365 dana. Danas, godišnja proizvodnja doseže oko 310 milijuna guma. To znači da čak 850 tisuća guma svakodnevno napusti tvornicu Lega, piše HAK Revija.

Takvi rezultati čine Lego uvjerljivo najvećim proizvođačem guma. Doslovno ruši konkurenciju. Drugi najveći proizvođač guma na svijetu je Michelin. Međutim, rezultat francuske i danske marke dijeli čak 100 milijuna guma.

Lego gume i gume automobilskih marki, naravno, nisu identične. A najveća razlika nije u veličini, već u tehnologiji. Gume koje koristi danska tvrtka za proizvodnju sastoje se od 100 posto gume. Modeli ugrađeni u automobile, s druge strane, u sebi imaju 45 posto gume. Ostalo su, naravno, žice i ostatak smjese. Osim toga, dok guma u automobilu (ovisno o veličini) teži od 8 do 15 kg, Lego guma teži samo 20 grama.