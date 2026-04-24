Tko je kriv za kašnjenje radova na Širini? DIV grupa: "Nanesena nam je ogromna šteta!"

Nakon raskida ugovora za rekonstrukciju raskrižja Širina u Solinu, oglasila se DIV Grupa priopćenjem u kojem iznosi svoju stranu priče. Iz tvrtke Tomislava Debeljaka tvrde da su postali žrtveni jarac loše pripreme projekta te ističu da su radovi stajali više od dvije godine zbog arheoloških istraživanja i radova na plinovodu na koje nisu mogli utjecati. Naglašavaju da je projekt bio opterećen neusklađenom dokumentacijom, neriješenim imovinsko-pravnim odnosima, pa čak i „zaboravljenim“ ulicama u projektu. Tvrde da je most preko Jadra mogao biti montiran već ovog ljeta te da bi nastavak radova bio racionalnije rješenje od raskida ugovora i raspisivanja novog natječaja.

Priopćenje DIV Grupe prenosimo u cijelosti:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mogu samo izraziti nezadovoljstvo, ogorčenost zbog sporosti, ali i neodgovornost investitora i izvođača što se tiče radova na rekonstrukciji našeg solinskog raskrižja Širina! U siječnju 2022. su počeli radovi, službeno je gradilište otvoreno 24. siječnja, a ni dandanas nemamo ništa napravljeno, tek iskopane rupe na nekadašnjoj, a sada uništenoj zelenoj površini, rekao je medijima Dalibor Ninčević, gradonačelnik Solina u prosincu 2022. godine.

Gotovo punu godinu nakon službenog otvaranja gradilišta, kada je ministar prometa Oleg Butković s predstavnikom izvođačke tvrtke samoborske tvrtke "DIV" iza koje stoji Tomislav Debeljak, bageri još nisu upaljeni.

Svi su se čudom čudili da se ništa ne radi. I o tome gorljivo istupali u medijima. I potpuno nepotrebno dizali tenzije i tlak ljudima.

Podsjećamo, da su nakon uvođenja u posao i pripreme gradilišta od strane Izvođača, svi radovi odmah prekinuti zbog arheoloških istraživanja, koja su trajala cijelih 805 dana. Pa ne vjerujemo da Hrvatske ceste nisu znale, kad su naručivale projekt i krenule u realizaciju, da se na trasi puta nalaze ostaci Salone. Tamo da bilo gdje lopatom zagrabiš, naišao bi na nešto iz tog razdoblja.

I onda je gradonačelnik Solina ljut jer se ništa ne radi i izražava nezadovoljstvo i ogorčenost zbog sporosti, te poziva na odgovornost investitora i izvođača.

Zašto neodgovornost izvođača!?

Podsjećamo, dvije godine, dva mjeseca i 15 dana se ništa nije radilo. Izvođač DIV Grupa nakon uvođenja u posao, nije ni mogao započeti radove zbog arheoloških istraživanja. Pa kakva je tu odgovornost DIV Grupe!?

Međutim to nije spriječilo Slobodnu Dalmaciju da objavi na desetke članaka i bombardira javnost o kašnjenjima, gužvama, novom ljetu u znoju. Uvijek i redovito pred početak nove turističke sezone. Da konkretni radovi na izgradnji dvaju dvotračnih nadvožnjaka još nisu počeli iako je izvođač formalno uveden u posao.

I ovakvi naslovi:

''Na pragu Splita usred sezone otvorena nova turistička atrakcija - kompleks bazena; vlasnik Škvera priuštio ga je svima, a pogotovo vozačima koji se još jedno ljeto kuhaju u kolonama'' (05.07. 2022.)

'' ‘Svemirski‘ glavni cestovni ulaz u Split trebao je danas biti pred otvaranjem, a u dvije godine nije udaren ni mašklin! '' (24.01.2024.)

Potpuno izmišljeni tekstovi gdje niti jedna od navedenih informacija nije istinita, što je nevjerojatno i šokantno.

Kad god se nekoga pita u vezi Širine, poludi načisto. Sad već peto ljeto i ogromne gužve iz pravca Splita i Kaštela. Satima u kolonama, po vrućini vozači ispaljuju na živce. I razumijemo ih potpuno.

Međutim postavlja se pitanje zašto je DIV Grupa uopće uvedena posao 24.01. 2022., uz medijsku prisutnost i dolazak ministra Olega Butkovića?

Hrvatske ceste su sigurno tad mogle znati da gradilište nije spremno za početak radova?

Zašto arheološka istraživanja nisu obavljena prije uvođenja u posao?

Time bi bila izbjegnuta nanesena golema reputacijska šteta za DIV Grupu i narušena percepcija u javnosti. Ljudi su danas ogorčeni na spomen Tomislava Debeljaka. Iako DIV Grupa s tim kašnjenjima nije imala nikakve veze. Pa tvrtka cijelih 805 dana nije smjela upalit bager, jer Izvođaču nije bio omogućen pristup gradilištu.

Sigurni smo da je i gradonačelnik Solina znao nešto o tome. Pa ne bi bio zbunjen da se na gradilištu ništa ne radi. Ali nije našao shodno da o tome informira javnost i spusti tenzije.

I onda je 8. travnja 2024. godine, formalno objavljen nastavak radova. Međutim gradilište ni tada nije bilo spremno za puni operativni zahvat. Više od sedam mjeseci trajali su radovi na izmještanju i izgradnji novog plinovoda, koje je izvodila tvrtka odabrana od strane Investitora, čime je izravno ugrožen ugovorni rok.

U nastavku donosimo pregled ključnih okolnosti koje su značajno utjecale na dinamiku radova, a na koje Izvođač nije mogao utjecati:

27.12.2021. – izdana građevinska dozvola

24.01.2022. – početak radova

17.02.2022. – Izvođač obavještava nadzor o nemogućnosti pristupa dijelu gradilišta zbog radova na plinovodu

28.03.2022. – zaprimljena obavijest o novim okolnostima (zahtjev za dodatna arheološka istraživanja)

29.04.2022. – privremena obustava radova od strane nadzora

17.04.2023. – početak izgradnje plinovoda na području gradilišta

08.04.2024. – nastavak radova (ukidanje obustave)

Od 29. travnja 2024. Izvođač je kontinuirano upozoravao na:

neusklađenost projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu

nemogućnost pristupa dijelovima gradilišta zbog radova na plinovodu

neriješene imovinsko-pravne odnose i zauzetost dijelova gradilišta

23.10.2024. – zaprimljene izmjene i dopune projektne dokumentacije

28.10.2024. – radovi na plinovodu i dalje traju

svibanj 2025. – započet iskop temelja stupišta S13, a isti je u kolovozu morao biti zatrpan zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa između Investitora (Hrvatske ceste) i privatnih vlasnika zemljišta unutar kruga gradilišta.

I sad je sa Izvođačem raskinut ugovor i najavljuje se natječaj za izbor novog izvođača radova. Iako je projekt dosegnuo visoku razinu fizičke dovršenosti. Glavnina ključnih geotehničkih radova, uključujući izvedbu pilota, već je dovršena, dok se čelična konstrukcija mosta nalazila u fazi proizvodnje. Projekt je time ušao u završnu fazu realizacije, u kojoj preostaju radovi montaže, organizacije prometnih faza i završnog uređenja.

Most preko Jadra je mogao bit montiran već ovo ljeto.

Investitor ima legitimno pravo zaštititi projekt raskidom ugovora, mada smatramo da bi u ovoj fazi nastavak radova, uz pojačani nadzor i provedbu korektivnih mjera, predstavljao učinkovitije i racionalnije rješenje. Takav pristup uzeo bi u obzir već ostvareni napredak te smanjio negativne posljedice na ukupni rok dovršetka projekta i prometno opterećenje ovog područja.

Sva odgovornost je prebačena za DIV Grupu, iako se stvarni uzroci problema na projektu nalaze se na strani Hrvatskih cesta, koja tijekom cijelog razdoblja izvođenja nije osigurala osnovne preduvjete za nesmetanu realizaciju radova. Naročito prvih 7 mjeseci kada se izvodio plinovod. Naime, po zakonu nije poznata mogućnost da Investitor istovremeno uvede dva izvođača sa dva različita ugovora na isto gradilište.

Projekt se provodio u uvjetima neusklađene i djelomično nevažeće dokumentacije, pri čemu za značajan dio radova nije postojala pravovaljana građevinska dozvola. Takvo stanje nije u potpunosti otklonjeno ni do danas. Dodatno, ključne aktivnosti na trasi puta bile su blokirane zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, što je izravno utjecalo na dinamiku izvođenja.

Apsurd sa gradilišta: situacija u Ulici Vladimira Čerine, gdje stanovnicima nije osiguran alternativni pristup, jer su im Hrvatske ceste „zaboravile“ osigurati drugi pristup, zbog čega su bili primorani koristiti gradilište za svakodnevni promet, uključujući interventne službe (vatrogasci, hitna pomoć, ...), što je dodatno otežavalo izvođenje radova. Štoviše, u projektnoj dokumentaciji ta ulica ni ne postoji.

Kronologija radova na Širin