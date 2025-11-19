Tko je Jure od kojeg se razvodi Meri Goldašić?

StartFragment Influencerica Meri Goldašić šokirala je pratitelje na društvenim mrežama objavom da se nakon nekoliko godina braka razvodi od supruga Jure. Par se rijetko zajedno pojavljivao u javnosti, a iznimka se dogodila u veljači ove godine kada su Meri i Jure skupa stigli na dodjeli nagrade Cesarica. Idući put kada su skupa izašli bilo je u svibnju na Prahir Story Hall of Fame.

No unatoč njegovoj samozatajnosti, njezini pratitelji rado su ga gledali u povremenim objavama i videima. Posljednjih mjeseci njegovo je odsustvo postalo primjetno, pa su se počela pojavljivati nagađanja da u braku ne teče sve glatko, piše 24 sata.

Meri je nagađanja sada potvrdila, uz napomenu da će o detaljima razlaza govoriti onoliko koliko smatra potrebnim, želeći pritom zaštititi privatnost svoje obitelji.

Jednom je prilikom Meri ispričala kako su se ona i Jure upoznali.

"Kad smo se upoznali, glumila sam nedostižnu. Nisam mu htjela reći ni svoje ime. To je bilo nakon mog prvog razvoda i nisam htjela imati nikakvog frajera", ispričala je Meri.

No, kako se između njih razvila ozbiljna veza, došao je trenutak kada mu je morala priznati da je majka.

"Taj dio sam preskočila jer nisam mislila da će se on uopće zadržati u mom životu, kako to obično biva", priznala je.

Reakcija njezina supruga bila je, kaže, iznimno topla i lijepa:

"Ja mu kažem da imam sina, a on stane i kaže: 'Ja imam nećaka kojeg jako, jako volim.' To mi je bila prelijepa reakcija…"

Njihova ljubavna priča počela je kao scena iz filma, u jednom splitskom klubu, a nastavila se između Kopenhagena i Pule. Meri je za Story kako su se stalno dopisivali, čuli i uživali u razgovorima na daljinu.

"Nagovorio me da se nađemo, da odemo zajedno u Opatiju, na neutralan teren i da provedemo nekoliko dana zajedno", rekla je Meri te dodala kako ju je Jure dočekao s buketom cvijeća na aerodromu i da je u tom trenutku znala da je 'to to'.

Iako se o razlozima prekida zasad ne govori javno, Meri je u objavi na Instagramu naglasila da se iza ove odluke krije niz "malih trenutaka" koji su ih postepeno udaljili. Par se, unatoč razvodu, navodno trudi ostati u dobrim odnosima radi dobrobiti djece.