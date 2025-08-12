Tko je danas "rano ranio", mogao je vidjeti nebeski spektakl nisko nad hirizontom

Jutros, u ranim satima, nebo nad Hrvatskom priredilo je pravi astronomski spektakl. Venera i Jupiter našli su se u prekrasnoj konjunkciji, vidljivoj već od oko 3 sata ujutro, a najbolji prizor pružali su između 4:00 i 4:30. Na udaljenosti ispružene ruke, dva planeta bili su toliko blizu da se između njih nije moglo “ugurati” ni dva podignuta mala prsta – osim, kako se u šali kaže, ako imate vrlo sitne prste.

Oko sjajnog planetarnog para moglo se vidjeti i bogato zimsko zvjezdano društvo: lijevo su blistali Kastor i Poluks u zviježđu Blizanaca, desno se pružao impozantni Orion, a iznad njih Bik. Visoko na jugozapadu sjajio je Mjesec, a lijevo od njega Saturn. Oni s bistrim horizontom mogli su pred svitanje, oko 5 sati, uočiti i Merkur vrlo nisko u svjetlu nadolazeće zore.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U Zagrebu je Sunce jutros izašlo u 5:52, a u Splitu u 5:55. Nebo je nad većim dijelom zemlje bilo vedro, pa su mnogi uspjeli vidjeti ovaj zanimljiv prizor. Fotograf Marko Posavec zabilježio je trenutke bliske igre svjetlosti Venere i Jupitera, a njegove fotografije prenose samo djelić ljepote koju su imali priliku vidjeti oni koji su ustali dovoljno rano.