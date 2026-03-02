Tko je bila supruga ajatolaha Alija Hamneija? Umrla jeod posljedica zračnih udara

Mansura Khojasteh Bagerzadehe, supruga iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, preminula je nakon što je zadobila teške ozljede tijekom američko-izraelskih zračnih udara na Iran. U ponedjeljak je iranska državna medijska kuća Press TV objavila da je „postigla mučeništvo” nakon napada na Iran.

Vijest o njezinoj smrti dolazi dva dana nakon ubojstva Hamneija (86) u napadima koje su SAD i Izrael izvršili u subotu.

Mansura Bagerzadehe rođena je u uglednoj vjerskoj obitelji u Mešhadu, drugom najvećem gradu u Iranu. Njezin otac, Mohamed Mohammad Esmaeil Khojasteh Bagherzadeh, bio je istaknuti poduzetnik u tom području, a njezin brat Hasan Khojasteh Bagherzadeh obnašao je dužnost zamjenika direktora iranske državne radiotelevizije IRIB, piše Hindustan Times.

Alija Hamneija prvi je put susrela 1964. godine tijekom jednog privatnog događaja. Par se vjenčao 1965. godine. Imali su šestero djece – četiri sina i dvije kćeri. Najvažniji među njima je MojtabaHamnei, koji ima značajnu ulogu unutar vlasti.

Iako je bila udana za jednu od najutjecajnijih osoba u Islamskoj Republici, Bagerzadehe je održavala izuzetno diskretno javno prisustvo. Rijetko je sudjelovala u službenim događajima i uglavnom je izbjegavala politička pitanja, fokusirajući se umjesto toga na obitelj i vjerske obveze.

Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, više članova Hamneijeve uže obitelji poginulo je u napadima koji su započeli u subotu ujutro. Kći, zet i unuka Hamneija su ubijeni.