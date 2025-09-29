Tko je Ante Mihanović? Obasipao je Plenkovića komplimentima i govorio mu da će ostati upisan "zlatnim slovima". Evo što je još napravio u svojoj bogatoj "HDZ karijeri"

Nakon povlačenja dugogodišnjeg šefa županijskog HDZ-a Ante Sanadera, u prvi plan dolazi Ante Mihanović – politički tajnik županijske organizacije i ravnatelj Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije. Njegova karijera posljednjih godina sve je više povezivala politiku i zdravstvo, a njegovi javni istupi i projekti privukli su i medijsku pažnju, ali i kritike.

Politički put

Mihanović je godinama bio tajnik županijskog HDZ-a, a u svibnju 2024. zasjeo je na 10. mjesto HDZ-ove liste za Europski parlament. To je za njega bio prvi ozbiljniji izlazak na nacionalnu scenu. U istoj je godini imenovan šefom izbornog stožera Dragana Primorca, HDZ-ova kandidata za predsjednika Republike. Taj potez jasno je pokazao da uživa veliko povjerenje vrha stranke.

Od 2014. godine Mihanović vodi Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije, najveću županijsku farmaceutsku ustanovu.

Pod njegovim vodstvom realizirano je više značajnih projekata: prva robotizirana ljekarna u Solinu (2022.), otvorena zajedno s novim prostorima Doma zdravlja SDŽ. Galenski laboratorij u Dugopolju, u medijima opisan kao "mini tvornica lijekova" u kojoj se proizvodi u skladu s GMP standardima.

Mihanović je 2016. imenovan predsjednikom Upravnog vijeća KBC-a Split. Odluku je donijela Vlada RH i objavljena u Narodnim novinama.

Ipak, kao i mnogi političari s dugim stažem u stranačkom aparatu, i Ante Mihanović bio je predmet kritika i medijskih napisa. Najveću pozornost javnosti privukao je njegov govor 2024. na predstavljanju HDZ-ove liste za Europski parlament. Tada je premijera Andreja Plenkovića nazvao "čovjekom koji će biti zlatnim slovima upisan u hrvatsku povijest". Snimka je postala viralna, a mediji su govor opisali kao pretjerano ulizivanje premijeru.

Kadroviranje u zdravstvu

Njegovo imenovanje za predsjednika Upravnog vijeća KBC-a Split 2016. godine izazvalo je val kritika. Oporba i dio medija tvrdili su da je riječ o čistom političkom kadroviranju jer su u vijeće ušli HDZ-ovi tajnici i stranački ljudi, a ne stručnjaci iz zdravstva.

U Ljekarnama Splitsko-dalmatinske županije 2016. izbio je skandal kada je stručni suradnik sam sebi povisio plaću. Iako Mihanović nije bio izravno optužen, kao ravnatelj ustanove našao se u središtu medijske pozornosti.

Sam je za medije izjavio da je novac vraćen i da štete nije bilo, no slučaj je bacio sjenu na upravljanje ustanovom.

Nadalje, Mihanović je često opisan kao "čovjek HDZ-ova aparata", blizak bivšem županijskom šefu Anti Sanaderu. Kritičari ga vide kao produkt zatvorenog stranačkog sustava, više lojalnog vrhu stranke nego biračima.

Uvijek odan HDZ-u

Da zaključimo, Ante Mihanović je u domaćoj politici kombinacija svega pomalo: stranačkog tajnika, doktora znanosti, ravnatelja ljekarni i čovjeka koji premijera naziva "zlatnim slovima u povijesti". Jedni ga vide kao odanu kariku HDZ-ova stroja, drugi kao sposobnog menadžera koji je uveo robote u ljekarne i mini tvornicu lijekova u Dugopolju. Njegovi kritičari reći će da je "čovjek aparata", dok će njegovi ljudi naglasiti da bez aparata nema ni pravog političkog života.

Sad, kada preuzima kormilo županijskog HDZ-a, na njemu je da pokaže hoće li biti tek još jedan "vjerni farmaceut" stranke ili političar koji će svoje "recepture" prenijeti i u javnu politiku. Ako mu to uspije, možda će doista – kako je sam rekao za Plenkovića – i njegovo ime jednom biti "zlatnim slovima upisano u povijest".

Samo, nadamo se, bez nuspojava.