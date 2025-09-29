Odlazi Ante Sanader, evo tko će ga zamijeniti na čelu županijskog HDZ-a

Dolazi do smjene na čelu splitsko-dalmatinskog HDZ-a. Dugogodišnji prvi čovjek županijske organizacije Ante Sanader povlači se s tog mjesta, a po svemu sudeći naslijedit će ga imenjak - Ante Mihanović. Čini se da Mihanović za sada nema protukandidata za tu poziciju tako da bi smjena trebala proći bezbolno.
U igri za mjesta dopredsjednika su, doznajemo, dožupan SDŽ Stipe Čogelja, kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović, gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat i načelnik Klisa Jakov Vetma. Mjesto tajnika trebao bi preuzeti gradonačelnik Trilja Ivan Bugarin.
Što se tiče čelnog čovjeka gradske organizacije, tu velikih iznenađenja nema. Aktualni predsjednik gradske organizacije i gradonačelnik Tomislav Šuta ponovno će se kandidirati za tu poziciju. Kandidati za njegovog dopredsjednika su već poznata imena - Ivica Budimir, Krešimir Čaljkušić i aktualna državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić. Spominju se još Matea Dorčić i Luka Čelar.
Podsjetimo, premijer Andrej Plenković danas boravi u Splitu, a vjerojatno će se ova tema naći na tapetu. za pretpostaviti je da problema ne bi trebalo biti.