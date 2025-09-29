Mihanović objavio kandidaturu: "Nadam se vašoj podršci"

Ante Mihanović, poznati član Hrvatske demokratske zajednice, službeno je objavio kandidaturu za predsjednika Županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije. Kako ističe, cilj mu je ujediniti županiju od otoka do zaleđa, osnažiti stranačku infrastrukturu te HDZ staviti u službu razvoja i rješavanja konkretnih problema građana.

Tim suradnika

Mihanović u utrku ulazi uz podršku tima političara koje opisuje kao dokazani kadar i lidere s iskustvom. U njegovom timu nalaze se: Stipe Čogelja, dožupan i veza s razvojnim projektima Splitsko-dalmatinske županije, Denis Ivanović, gradonačelnik Kaštela, prepoznat po uspješnom vođenju obalnog područja, Luka Kolovrat, gradonačelnik Imotskog, kojeg Mihanović naziva glasom i snagom dalmatinskog zaleđa i Jakov Vetma, načelnik Općine Klis, predstavljen kao primjer suvremenog općinskog vodstva.

Program u tri stupa

Kandidat svoj program za sljedeći mandat temelji na tri ključna stupa:

Čvrsti temelji: vjera, obitelj, domovina

Mihanović naglašava da HDZ ostaje predan obiteljskim i kršćanskim vrijednostima, a Domovinski rat i branitelji predstavljaju trajnu obvezu i smjernicu za političko djelovanje. Borba za budućnost: demografska revitalizacija

Fokus programa usmjeren je na stvaranje uvjeta za ostanak i povratak mladih obitelji. Posebno ističe ulaganja u vrtiće, stanogradnju i poticaje za mlade, kao i otvaranje novih radnih mjesta diljem županije. Novi stupovi gospodarstva i strateško povezivanje Razvoj visokih tehnologija i IT sektora : plan pretvoriti Splitsko-dalmatinsku županiju u regionalno središte digitalnih inovacija.

: plan pretvoriti Splitsko-dalmatinsku županiju u regionalno središte digitalnih inovacija. Potpora malim i obiteljskim poduzetnicima u turizmu : naglasak na autohtoni, održivi i cjelogodišnji turizam.

: naglasak na autohtoni, održivi i cjelogodišnji turizam. Jačanje poljoprivrede : potpora OPG-ovima i brendiranje autohtonih proizvoda zaleđa i otoka.

: potpora OPG-ovima i brendiranje autohtonih proizvoda zaleđa i otoka. Izgradnja prometne infrastrukture: dugoročni cilj uključuje projekt brze željeznice radi jačeg povezivanja s Europom, što bi, kako tvrdi, osiguralo kapitalne investicije i konkurentnost Dalmacije.

Poruka članstvu

Mihanović je poručio da je spreman na rad i odlučan da HDZ u Splitsko-dalmatinskoj županiji bude ne samo pobjednik izbora, već i pokretač pozitivnih promjena.

"Nadam se vašoj podršci, ne samo nama, već i programu koji ćemo u sljedeće četiri godine zajednički ostvariti", zaključio je Mihanović, izrazivši vjeru u pobjedu.