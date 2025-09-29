Mihanović objavio kandidaturu: "Nadam se vašoj podršci"

Ante Mihanović, poznati član Hrvatske demokratske zajednice, službeno je objavio kandidaturu za predsjednika Županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije. Kako ističe, cilj mu je ujediniti županiju od otoka do zaleđa, osnažiti stranačku infrastrukturu te HDZ staviti u službu razvoja i rješavanja konkretnih problema građana.
Tim suradnika
Mihanović u utrku ulazi uz podršku tima političara koje opisuje kao dokazani kadar i lidere s iskustvom. U njegovom timu nalaze se: Stipe Čogelja, dožupan i veza s razvojnim projektima Splitsko-dalmatinske županije, Denis Ivanović, gradonačelnik Kaštela, prepoznat po uspješnom vođenju obalnog područja, Luka Kolovrat, gradonačelnik Imotskog, kojeg Mihanović naziva glasom i snagom dalmatinskog zaleđa i Jakov Vetma, načelnik Općine Klis, predstavljen kao primjer suvremenog općinskog vodstva.
Program u tri stupa
Kandidat svoj program za sljedeći mandat temelji na tri ključna stupa:
- Čvrsti temelji: vjera, obitelj, domovina
Mihanović naglašava da HDZ ostaje predan obiteljskim i kršćanskim vrijednostima, a Domovinski rat i branitelji predstavljaju trajnu obvezu i smjernicu za političko djelovanje.
- Borba za budućnost: demografska revitalizacija
Fokus programa usmjeren je na stvaranje uvjeta za ostanak i povratak mladih obitelji. Posebno ističe ulaganja u vrtiće, stanogradnju i poticaje za mlade, kao i otvaranje novih radnih mjesta diljem županije.
- Novi stupovi gospodarstva i strateško povezivanje
- Razvoj visokih tehnologija i IT sektora: plan pretvoriti Splitsko-dalmatinsku županiju u regionalno središte digitalnih inovacija.
- Potpora malim i obiteljskim poduzetnicima u turizmu: naglasak na autohtoni, održivi i cjelogodišnji turizam.
- Jačanje poljoprivrede: potpora OPG-ovima i brendiranje autohtonih proizvoda zaleđa i otoka.
- Izgradnja prometne infrastrukture: dugoročni cilj uključuje projekt brze željeznice radi jačeg povezivanja s Europom, što bi, kako tvrdi, osiguralo kapitalne investicije i konkurentnost Dalmacije.
Poruka članstvu
Mihanović je poručio da je spreman na rad i odlučan da HDZ u Splitsko-dalmatinskoj županiji bude ne samo pobjednik izbora, već i pokretač pozitivnih promjena.
"Nadam se vašoj podršci, ne samo nama, već i programu koji ćemo u sljedeće četiri godine zajednički ostvariti", zaključio je Mihanović, izrazivši vjeru u pobjedu.